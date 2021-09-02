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加州助學金欺詐 逾6萬假學生被識破

記者丁曙／綜合報導
超過6萬假學生向加州105所社區學院申請助學金，巴沙迪那社區學院成為重點目標之一。（記者丁曙／攝影）
超過6萬假學生向加州105所社區學院申請助學金，巴沙迪那社區學院成為重點目標之一。（記者丁曙／攝影）

加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）最近例行檢查聯邦經濟援助紀錄時，發現令人困惑的數字：今年來自特定學生群體的財務援助申請比去年多6萬份。經過該委員會和多所學校的合作調查，發現了據信是加州近來最大的學生財務援助騙局，所幸及時被識破。

這個特定學生群體是加州社區學院（California community colleges）的首次申請者，年齡在30歲以上，年收入不到4萬元，正在尋求兩年制學位而不是職業證書。這些人分布在全加州，申請了加州社區學院系統116個校區中的105個，其中申請喜瑞都（Cerritos）、巴沙迪那（Pasadena）、Chaffey、Merced 和羚羊谷（Antelope Valley）社區學院的人數最多，從5月到8月中旬開始激增。

加州學生援助委員會政策、研究和數據部門主管佩里(Patrick Perry)表示，「我們有點摸不著頭腦，在過去幾個月裡，是否真的有6萬名額外的成人學生試圖申請社區學院？」

大約在同一時間，在社區學院研究列表服務上出現了異乎尋常的討論，一些教師開始質疑他們的一些「學生」可能是機器人賬戶。

加州社區學院官員拒絕透露，是否已經向「假學生」支付任何經濟援助，並表示他們不知道任何已確認的加州助學金欺詐行為，但調查仍在繼續。

佩里認為，欺詐申請已經受阻，因為社區學院課程剛剛開始，校園還處於高度戒備狀態。「我不能告訴你，錢有沒有發出去，但我的猜測可能沒有。我們已經識破了他們。」

目前尚不清楚欺詐可能涉及哪些類型的經濟援助，例如，加州助學金（Cal Grants），聯邦佩爾助學金（Pell Grants）或新冠緊急救濟金。加州社區學院為低收入學生提供了超過16億元的新冠緊急救濟。

此外，在社區學院出勤率下降，以及為招收學生和提供經濟和流行病緊急援助時，虛假申請正在擾亂大學官員確定真實學生入學人數的能力。許多教授都垂頭喪氣地試圖評估，他們是否有真有一班學生或只是機器人？

加州 低收入 喜瑞都

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