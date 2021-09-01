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聖瑪利諾中文學校台灣華語文學習中心揭牌 全美第一所

記者李雪／聖瑪利諾市報導
中華民國僑務委員會南加「台灣華語文學習中心」，31日首先在瑪利諾中文學校揭牌。左三為童振源。（記者李雪／攝影）
中華民國僑務委員會南加「台灣華語文學習中心」，31日首先在瑪利諾中文學校揭牌。左三為童振源。（記者李雪／攝影）

中華民國僑務委員會近來積極推動在歐美地區成立「台灣華語文學習中心」，洛杉磯縣的聖瑪利諾中文學校獲僑委會審核通過，成為華語文學習中心學校，也是全美第一所掛牌揭幕的學校。

聖瑪利諾中文學校首個「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）
聖瑪利諾中文學校首個「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）

僑委會委員長童振源29日抵洛訪問，此行主要是為「台灣華語文學習中心」揭牌，並訪問僑社。31日一早，他到訪聖瑪利諾中文學校，為「台灣華語文學習中心」親自揭幕。除了該校所屬的聖瑪利諾華人協會成員，還有國會眾議員趙美心，聖瑪利諾市多名市議會成員、警消局長、市政經理，以及聖瑪利諾學區教委、總監，世界日報洛杉磯社社長于趾琴、總經理李銘濱，都到場祝賀。

聖瑪利諾中文學校首個「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）
聖瑪利諾中文學校首個「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）

童振源表示，在2020年台灣與美國簽訂的「台美教育倡議」基礎上，今年輔助歐美地區18所僑校成立「台灣華語文學習中心」，以18歲以上成人為招生對象，傳授語言及文化，分享自由民主的台灣經驗。

童振源表示，想要在全世界推動華語教學，歐美是重點。而聖瑪利諾中文學校是全美第一所掛牌的學校，希望在此作為一個據點來推廣成人的華語教育，並將其推廣到主流社會，讓更多成人來學習。聖瑪利諾中文學校有很好的教師、教材和與台灣的連結，有很多文化活動和數位教材，甚至前往台灣學習，有很完整的配套。當天看到該校的設施，對中文教育進一步推廣感到很有信心，相信能在聖瑪利諾開枝散葉。

委員長童振源為聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）
委員長童振源為聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」揭牌。（記者李雪／攝影）

童振源說，學習語言不僅是文字，也是學習文化及生活方式，僑委會編纂「來！學華語」系列教材，協助零起點人士快速掌握華語文基礎，未來也預計邀請學生到台灣參加營隊、語文班與觀摩團等，直接體驗台灣的文化與生活。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境表示，希望將有台灣特色的僑語教育推廣開來，把台灣文化美好的一面透過語言教育展現。他表示，這無任何政治性質，純粹是美國學生的文化交流。

聖瑪利諾華協主席李慶雯、聖瑪利諾中文學校校長車慶餘，對委員長到訪表示歡迎，對中文學校成為第一個掛牌的「台灣華語文學習中心」與有榮焉，希望透合作把華語教學事業在美做好，生根發芽，讓世界看到成果。

洛杉磯地區今年新設立的「台灣華語文學習中心」共有兩所，聖峪華協中文學校和聖瑪利諾中文學校均有超過40年的歷史，都獲得美國西部院校協會(Western Association of Schools and Colleges, WASC)認證，代表該校教學水準及成就，獲得美國官方正式肯定。

台灣 聖瑪利諾 教育

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