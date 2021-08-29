洛杉磯僑民台語課以L.A. Boyz為例 期勉傳承

大洛杉磯台灣會館28日舉行海外台語文教師研習會，20 多名僑民參與，後方掛著「遙念家鄉」字匾。中央社

美國 大洛杉磯台灣 會館今天舉行台語研習會，來賓以流行音樂團體L.A. Boyz為例，說明當年他們從祖父母輩學台語，30年後年輕人漸漸不熟悉，各界若不努力，再過30年恐怕失傳。

這場「海外台語文教師研習會」在大洛杉磯台灣會館舉行，從語言學、拼音系統、學習資源、台語文字、用布袋戲學台語等多角度切入。課程從上午10時進行到下午5時。

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活動由台灣學校主辦，洛杉磯華僑文教中心協辦，中華民國僑務委員會贊助，今天共有近30名僑胞參與，年齡跨越老中青三代。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今天受邀出席活動，致詞時談到30年前在台灣紅極一時的L.A. Boyz。他說，當時大家都很驚訝，這三個美國長大的孩子，兩兄弟加上表弟，台語竟然如此流利。

黃敏境指出，新一代的年輕人對台語漸漸不熟悉，再過30年台語恐怕失傳。語言是文化的載體，語言失傳代表一個文化的失落。目前政府的努力下，過去被視為方言的各族群語言，現在都納入國家語言，希望促進各族群相互瞭解，包容各種文化最美的部分。

「我是台灣人，我想要跟台灣更靠近一點。」大學剛畢業，22歲的江昱婷（Tiffany Chiang）是移民家庭第三代的台灣人，今天跟阿姨和祖母一家三代都來學台語，她受訪時英語、華語混雜著用，還用台語說了一句「聽有」（聽得懂）。

江昱婷說，平常在外講英語、在家講華語，偶爾家人講台語時，她就知道「那是他們要講我壞話」。但她對台語有一份特別的情感，想要對自己的文化有更深的瞭解，所以今天與阿姨一起來上課。

主辦單位大洛杉磯台灣會館「台灣學校」校長林正賢形容，語言就像是一個族群的口舌，早年台語遭到官方禁止，就好像被割掉了舌頭一樣無法發聲，「發展台語是身為台灣人的使命，儘管在海外的教學資源較少，仍然發展出一套教學體系，要把台語傳承下去」。

在高中擔任華語教師的郭曉玗今天帶著孩子一起來學台語。她說年幼的時候在台灣，講台語在學校遭到禁止，只靠著和阿公、阿嬤一起看歌仔戲和布袋戲學會，可惜在學校沒有一套書寫系統傳承下來。

現在她希望重新學習台語，藉著拼音和文字，把這個語言包容的古漢文和日本文化等多種元素傳承下去。