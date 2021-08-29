意廬文華書畫講堂 2021首屆師生展開幕

意廬文華書畫講堂2021師生聯展開幕式。（記者啟鉻／攝影）

南加 州意廬文華書畫講堂2021師生展28日在奇諾市（Chino）舉行，共有20餘名師生60件書畫作品展出。這也是書畫講堂創辦以來首屆師生書畫作品聯展。書法家張法聖、畫家毛文英在聯展開幕式分別致辭，對學員在疫情 中克服困難，精心完成書畫作品表示讚賞。意廬創辦人嚴筱意表示，她在疫情發生後將經營多年公司賣掉，專心在文化藝術事業，希望2022年舉辦小說 、散文徵文評獎活動。

2019年，在奇諾市多年經營泰盟紙業國際公司的企業家夫婦郭健民、嚴筱意，在企業成功後考慮推廣中華文化，開始創辦文化會所「意廬」。在正式成立前已經舉辦過多次書畫繪畫講座，吸引不少華人愛好者參與。此次意廬文華書畫講堂聚集多名書畫愛好者，經過精心籌備，推出師生書畫作品首屆聯展。在此次師生作品聯展前，還舉辦了書法家張法聖、畫家周平珖書畫作品展。

嚴曉意談及「意廬」創辦初衷表示，多年來一直忙於打拚創業，也忙於家庭生活，沒有一個地方能寫字書畫，讓人在忙碌中寧靜下來。後來發現這樣想法的人很多，正巧公司對面物業空置下來，就用來互相交流書畫藝術。平時空閒時，嚴曉意還從事小說寫作，已經出版了兩本書。她希望「意廬」能成為南加文化藝術交流平台、培養豐富人們內涵的地方。

嚴曉意還談到將經營20餘年公司賣掉。她說，雖然新冠肺炎疫情發生後，公司生意並未受到多大影響，但考慮到人到了什麼時候、就該選擇什麼事情去做，經過慎重考慮，決定將公司運營部分賣給原先經營夥伴。但物業還是自己所有並且管理，這樣可以一心一意從事文化藝術事業。

意廬文華書畫講堂首屆師生書畫作品聯展，展出時間自8月28日至9月11日，午後1時至午後5時。地址：4711 Schaefer Ave. Chino, CA 91710