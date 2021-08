秀「尚氣與十環傳奇」武打功夫 劉思慕苦練半年

(左至右)美國當紅亞裔演員奧卡菲娜(Awkwafina)、亞裔演員劉思慕(Simu Liu)及導演克雷頓(Destin Daniel Cretton)日前出席《尚氣與十環傳奇》首映。(迪士尼)

漫威 史上第一部華人超級英雄電影 《尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 》,透過功夫大師「尚氣」展現亞洲的功夫及武打。飾演「尚氣」主角的劉思慕(Simu Liu) 及好萊塢新人張夢兒(Meng'er Zhang)接受本報專訪表示,他們拍片前的訓練強度很大,包括高空飛踢、墜落翻滾等動作戲都是親自上陣。

亞裔演員劉思慕(右,Simu Liu) 、好萊塢新人張夢兒(左,Meng'er Zhang)在《尚氣與十環傳奇》飾演一對兄妹。(迪士尼)

在《尚氣與十環傳奇》片中,「尚氣」是梁朝偉飾演的反派父親的兒子,在父親訓練下精通多種武術,包括長棍、劍、雙節棍等武器,呈現多項高能武打動作,算是一部功夫電影。事實上,能演出「英雄」的角色一直都是劉思慕的夢。他形容漫威《尚氣與十環傳奇》簡直就是他「夢想成真」的一部作品,為了能勝任「尚氣」的角色,劉思慕下了很多功夫。

劉思慕在接下這部戲之前完全沒有武打經驗。他受訪指出,在電影開拍之前,分別在洛杉磯、多倫多、澳洲接受了將近六個月的武打訓練。在拍片過程中也得維持每周五次、每次三小時的體能訓練。他搞笑地說,「當我看到劇本要求「尚氣」光身子的時候,我的頭很大,因為我得一周不喝碳水,保持體態」。他說,「唯有這樣嚴格的訓練,才可能完美飾演這個武打角色」。

漫威史上第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 》將於9月3日在全美上映。(迪士尼)

飾演「尚氣」妹妹「夏玲」的演員張夢兒也提到,為了演好這個角色,在開拍前特別花了四個月接受武打訓練。張夢兒回憶起訓練過程直呼痛苦,「在片場時接受的訓練難度尤其強,你可以聽見我跟思慕每天都在大叫,這絕對是我當時在拍片時最痛苦的一段回憶」。張夢兒笑著說,訓練唯一的好處就是「我的身體變軟了很多」。

美國當紅亞裔演員奧卡菲娜(Awkwafina)飾演「尚氣」的好友Katy,她在戲中較少武打動作,不過拍片前她也接受了些微的武打訓練。奧卡菲娜提到,尚氣劇組集結世界各地武打好手為教練,動作非常花俏高能,她從他們身上學了一些小技巧,不過更享受親眼目睹這群武打好手演出的震撼感。

導演 克雷頓(Destin Daniel Cretton)接受採訪坦言,《尚氣與十環傳奇》動作戲其實參考了導演李安的《臥虎藏龍》及多部成龍主演的武打喜劇。受到眾人期待的《尚氣與十環傳奇》預計9月3日在全美上映。