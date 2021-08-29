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秀「尚氣與十環傳奇」武打功夫 劉思慕苦練半年

記者謝雨珊／洛杉磯報導
（左至右）美國當紅亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）、亞裔演員劉思慕（Simu Liu)及導演克雷頓(Destin Daniel Cretton）日前出席《尚氣與十環傳奇》首映。（迪士尼）
（左至右）美國當紅亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）、亞裔演員劉思慕（Simu Liu)及導演克雷頓(Destin Daniel Cretton）日前出席《尚氣與十環傳奇》首映。（迪士尼）

漫威史上第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 》，透過功夫大師「尚氣」展現亞洲的功夫及武打。飾演「尚氣」主角的劉思慕（Simu Liu) 及好萊塢新人張夢兒（Meng'er Zhang）接受本報專訪表示，他們拍片前的訓練強度很大，包括高空飛踢、墜落翻滾等動作戲都是親自上陣。

亞裔演員劉思慕（右，Simu Liu) 、好萊塢新人張夢兒（左，Meng'er ...
亞裔演員劉思慕（右，Simu Liu) 、好萊塢新人張夢兒（左，Meng'er Zhang）在《尚氣與十環傳奇》飾演一對兄妹。（迪士尼）

在《尚氣與十環傳奇》片中，「尚氣」是梁朝偉飾演的反派父親的兒子，在父親訓練下精通多種武術，包括長棍、劍、雙節棍等武器，呈現多項高能武打動作，算是一部功夫電影。事實上，能演出「英雄」的角色一直都是劉思慕的夢。他形容漫威《尚氣與十環傳奇》簡直就是他「夢想成真」的一部作品，為了能勝任「尚氣」的角色，劉思慕下了很多功夫。

劉思慕在接下這部戲之前完全沒有武打經驗。他受訪指出，在電影開拍之前，分別在洛杉磯、多倫多、澳洲接受了將近六個月的武打訓練。在拍片過程中也得維持每周五次、每次三小時的體能訓練。他搞笑地說，「當我看到劇本要求「尚氣」光身子的時候，我的頭很大，因為我得一周不喝碳水，保持體態」。他說，「唯有這樣嚴格的訓練，才可能完美飾演這個武打角色」。

漫威史上第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇（Shang-Chi and th...
漫威史上第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 》將於9月3日在全美上映。（迪士尼）

飾演「尚氣」妹妹「夏玲」的演員張夢兒也提到，為了演好這個角色，在開拍前特別花了四個月接受武打訓練。張夢兒回憶起訓練過程直呼痛苦，「在片場時接受的訓練難度尤其強，你可以聽見我跟思慕每天都在大叫，這絕對是我當時在拍片時最痛苦的一段回憶」。張夢兒笑著說，訓練唯一的好處就是「我的身體變軟了很多」。

美國當紅亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）飾演「尚氣」的好友Katy，她在戲中較少武打動作，不過拍片前她也接受了些微的武打訓練。奧卡菲娜提到，尚氣劇組集結世界各地武打好手為教練，動作非常花俏高能，她從他們身上學了一些小技巧，不過更享受親眼目睹這群武打好手演出的震撼感。

導演克雷頓(Destin Daniel Cretton）接受採訪坦言，《尚氣與十環傳奇》動作戲其實參考了導演李安的《臥虎藏龍》及多部成龍主演的武打喜劇。受到眾人期待的《尚氣與十環傳奇》預計9月3日在全美上映。

電影 導演 漫威

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