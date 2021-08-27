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阿富汗難民要來 要有求必應？

洛城新語

美軍倉皇撤離阿富汗，留下諸多問題，百萬難民就是其中之一，非朝夕能夠解決。正所謂接收難民容易，幫助他們融入當地社會困難；2015年歐洲難民危機仍歷歷在目，其負面影響至今仍未消除。如今成千上萬阿富汗難民要來，說「不」難免被冠以「自私」，但人不為己天誅地滅，居民應該反對嗎？

據BBC報導，阿富汗目前有350萬人流離失所，他們中的很大一部分最終可能以難民身分，前往其他國家。美國總統拜登，日前批准5億元經費，用於收容阿富汗難民，但沒有宣布具體打算收容難民的數字。

作為「人道主義」急先鋒的加州，收容難民一向不落人後，州長紐森日前就公開表示，加州是避難州，歡迎阿富汗難民。紐森面臨罷免危機，縱使在9月中旬的選舉中黯然下台；以加州民主黨耕耘多年之風氣，就算換共和黨籍州長執政，也難對阿富汗難民說「不」。

大量阿富汗難民湧入加州，倘若將他們安置在華人聚居城市附近，如果拒絕，難免被人說「自私」，可是難民是長期問題，絕不僅是讓他們「住下」這麼簡單。

2010年「阿拉伯之春」後，數量龐大的中東難民湧入歐洲諸國，負面影響在2015年前後集中爆發。首先是偷渡現象猖獗，偷渡集團通過偽造敘利亞人身分證明的方式，幫助大量非難民進入歐洲，隨之而來的，是治安屢亮紅燈。例如2015年11月，法國巴黎發生一連串恐攻，造成超過130人遇難，隨後調查發現，至少一名恐攻者是難民。2015年12月31日跨年夜，德國科隆發生大規模難民性侵與搶劫德國女性事件。

面對難以解決的難民問題，德國政府不得不在2017年2月推行「Starthilfe Plus」計劃，以每人1200歐元，資助難民自願返回母國生活。歐洲其他諸國，也是談難民色變。面對此次阿富汗難民危機，法國總統馬克宏表示，歐洲必須確保不讓大量非法移民湧入。德國總理梅克爾則稱，政府將確保難民在在鄰近阿富汗的國家有一個安全的逗留地點，暗示不會接納大量難民到國內。

除此之外，與「越南戰爭」時期接收的難民不同，阿富汗難民大多信奉伊斯蘭教，而伊斯蘭教的生活準則，與美國傳統的基督教有諸多不同。2015年的德國，就曾有白左地區，要求女學生不要穿著暴露衣服上學，以免與臨近難民收容所內的男性穆斯林引發衝突。加州若收容數量可觀的阿富汗難民，難保不會將伊斯蘭教行為標準，加諸在本地居民身上。

加州大城市的遊民問題，早已是冰凍三尺；如今有大批遊民尚需幫助，又有難民加入，後續問題與財政長期投入之大，可想而知。總而言之，接收難民口號喊著漂亮、容易，後續要處理的問題卻絕不簡單。民意不應被「人道主義」綁架，收容難民在未有完整配套前，還是應慎重。

阿富汗 加州 德國

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