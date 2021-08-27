內陸多處野火 延燒700英畝 百人撤離

消防員在South fire火場。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）野火South fire，26日上午已燃燒約700英畝，摧毀至少18棟建築，居民數百人撤離。野火蔓延勢頭已經減弱。另外兩處野火發生在河濱縣一所高中附近及縣屬地，無人員傷亡報導。火災原因正在調查中。

South fire野火起於25日午後約1時40分，位於聖伯納汀諾縣Lytle Creek路，在Duncan Canyon街北部，野火危及周邊600棟建築近千居民可能需要撤離。截至26日上午，已經摧毀至少18棟建築，包括部分民宅，數百居民開始撤離。加州 消防局表示，野火猛烈程度已經減弱，消防人員為阻止火勢蔓延，構築阻燃障礙。火災原因正在調查中，未有人員傷亡報導。

接到撤離令的社區位於Glen Helen Parkway以北，Sierra街和Lytle Creek路以東，15號公路以西地點。

就在South fire25日開始後不久，另一處內陸野火發生在河濱縣班寧高中（Banning HS）附近，火警時間是當日午後約2時20分，燃燒面積約160英畝，部分居民接到撤離令。截至午後5時40分，野火完全控制，居民撤離令解除。當地消防局說，有20多名消防員現場滅火。

24日午後河濱一個縣屬地突發野火，蔓延70多英畝，對周邊社區形成威脅，部分居民接到撤離令。約有200名消防員在現場撲火，野火已經控制。