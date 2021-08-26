川普和中共都遇民粹反噬

網路用

前總統川普21日在阿拉巴馬州舉行競選活動，他說，「我建議你們接種疫苗 」，被台下民眾報以噓聲和嘲笑。這真是種什麼因，得什麼果，反智、反科學煽動民粹後，如今被自己養大的民粹風潮反噬，是標準的現世報。

無獨有偶，中共如今也遭遇類似處境。黨媒拚命鼓吹民族主義，用它來對抗美國 貿易戰和國際聯手遏制中國 ，但「養虎貽患」逐漸讓中共尾大不掉。現在大陸網路各種離經叛道、「不聽黨的話」的言論充斥，黨媒也被粉紅噓聲批評。和川普一樣，兩個敵對群體都是作繭自縛。

川普任內，很多大陸人士嘲笑美國，原來美國也有文革。諸如「讓美國再度偉大」口號、BLM運動中狂熱標舉黑人權利，打壓警察執法，甚至倡議廢除警局等，都失去理智，只剩狂熱情緒。

川普靠煽動起家，任內反口罩、反疫苗，但他老人家心知肚明，這是政治騙術。無奈共和黨部分人和川粉真的相信戴口罩沒用，不打疫苗是個人自由，認為疫苗反自然，沒有用，於是拒絕注射。

如今反口罩和疫苗的紅州疫情最嚴重，病毒沒饒過不信它的人。川普感染新冠肺炎，多位曾下反口罩令、反疫苗的州長，或不信疫情的聯邦眾議員感染或病逝，死前才後悔反對疫苗。川普和梅蘭妮亞3月就悄悄注射，如今良心發現，他承認疫苗效果好，呼籲民眾接種，結果招來反嗆，這正是自己挖坑往裡跳，叫活該。

反觀中國，「凡是美國反對的，我們都支持」風潮下，鷹派的「環球時報」已多次被小粉紅嗆聲；共青團官方微博刊登神學士身穿俘獲的美製裝備，模仿美軍二戰時在太平洋硫磺島插上美國國旗的照片擺拍，聲稱這是對美國的「終極侮辱」。這張照片已在中國到處流傳，網民用來發洩對美國的不滿，嘲諷美國。

不料後面跟貼卻「翻車」。網民不留情反問，二戰中的美國代表反法西斯的勝利，中國站在美國同一邊，難道中國是站在日本帝國主義和侵略中國這一邊？共青團是給法西斯站台嗎？中國輿論難道站在以殘暴出名的神學士極端分子這邊？連良知都不要了，對得起二戰中犧牲的中國人嗎？

不只如此，BBC報導，反美情緒正撕裂中國的輿論場，出現頌揚恐怖魔頭賓拉丹的言論，形容他渴望救國救民，是民族英雄的論調愈來愈盛，翻轉了是非正義，為恐怖分子洗白。

再看當今中共嚴格控制的網路，網民經常「見人就打，不分好壞」。譬如奧運期間撻伐稱台灣選手是「國手」，為台灣選手加油的台灣藝人小S，並攻擊表現不佳的中國選手。

近日則攻擊抗疫專家、上海復旦大學華山醫院感染科主任張文宏。他因呼應「與病毒共存」，被批是「美帝的走狗」，還被檢舉論文抄襲。但復旦大學證明他清白。

連串事件顯示，中國社會正從民族主義走向民粹，有充足養分讓文革復活，一旦失控了就是災難。這是理智的愛國主義嗎？美中原來也有同病相憐之處。