我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

川普和中共都遇民粹反噬

張耀民
網路用
網路用

前總統川普21日在阿拉巴馬州舉行競選活動，他說，「我建議你們接種疫苗」，被台下民眾報以噓聲和嘲笑。這真是種什麼因，得什麼果，反智、反科學煽動民粹後，如今被自己養大的民粹風潮反噬，是標準的現世報。

無獨有偶，中共如今也遭遇類似處境。黨媒拚命鼓吹民族主義，用它來對抗美國貿易戰和國際聯手遏制中國，但「養虎貽患」逐漸讓中共尾大不掉。現在大陸網路各種離經叛道、「不聽黨的話」的言論充斥，黨媒也被粉紅噓聲批評。和川普一樣，兩個敵對群體都是作繭自縛。

川普任內，很多大陸人士嘲笑美國，原來美國也有文革。諸如「讓美國再度偉大」口號、BLM運動中狂熱標舉黑人權利，打壓警察執法，甚至倡議廢除警局等，都失去理智，只剩狂熱情緒。

川普靠煽動起家，任內反口罩、反疫苗，但他老人家心知肚明，這是政治騙術。無奈共和黨部分人和川粉真的相信戴口罩沒用，不打疫苗是個人自由，認為疫苗反自然，沒有用，於是拒絕注射。

如今反口罩和疫苗的紅州疫情最嚴重，病毒沒饒過不信它的人。川普感染新冠肺炎，多位曾下反口罩令、反疫苗的州長，或不信疫情的聯邦眾議員感染或病逝，死前才後悔反對疫苗。川普和梅蘭妮亞3月就悄悄注射，如今良心發現，他承認疫苗效果好，呼籲民眾接種，結果招來反嗆，這正是自己挖坑往裡跳，叫活該。

反觀中國，「凡是美國反對的，我們都支持」風潮下，鷹派的「環球時報」已多次被小粉紅嗆聲；共青團官方微博刊登神學士身穿俘獲的美製裝備，模仿美軍二戰時在太平洋硫磺島插上美國國旗的照片擺拍，聲稱這是對美國的「終極侮辱」。這張照片已在中國到處流傳，網民用來發洩對美國的不滿，嘲諷美國。

不料後面跟貼卻「翻車」。網民不留情反問，二戰中的美國代表反法西斯的勝利，中國站在美國同一邊，難道中國是站在日本帝國主義和侵略中國這一邊？共青團是給法西斯站台嗎？中國輿論難道站在以殘暴出名的神學士極端分子這邊？連良知都不要了，對得起二戰中犧牲的中國人嗎？

不只如此，BBC報導，反美情緒正撕裂中國的輿論場，出現頌揚恐怖魔頭賓拉丹的言論，形容他渴望救國救民，是民族英雄的論調愈來愈盛，翻轉了是非正義，為恐怖分子洗白。

再看當今中共嚴格控制的網路，網民經常「見人就打，不分好壞」。譬如奧運期間撻伐稱台灣選手是「國手」，為台灣選手加油的台灣藝人小S，並攻擊表現不佳的中國選手。

近日則攻擊抗疫專家、上海復旦大學華山醫院感染科主任張文宏。他因呼應「與病毒共存」，被批是「美帝的走狗」，還被檢舉論文抄襲。但復旦大學證明他清白。

連串事件顯示，中國社會正從民族主義走向民粹，有充足養分讓文革復活，一旦失控了就是災難。這是理智的愛國主義嗎？美中原來也有同病相憐之處。

美國 中國 疫苗

上一則

好康報您知

下一則

亞凱迪亞華協 8月28日心臟病講座

延伸閱讀

專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了

專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了
曾獲川普公開支持 前運動員沃克宣布參選喬州參議員

曾獲川普公開支持 前運動員沃克宣布參選喬州參議員
「留在墨西哥」政策 最高法院裁定恢復

「留在墨西哥」政策 最高法院裁定恢復
批拜登丟掉阿富汗是「外交恥辱」 川普：完全就是投降

批拜登丟掉阿富汗是「外交恥辱」 川普：完全就是投降
2極右共和黨議員 愛阿華州挺川普集會如魚得水受矚目

2極右共和黨議員 愛阿華州挺川普集會如魚得水受矚目
太空軍2026遷址 川普「單槍匹馬」決定？

太空軍2026遷址 川普「單槍匹馬」決定？

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」