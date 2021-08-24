輝瑞正式獲FDA批准 洛縣籲觀望者安心打

輝瑞 (Pfizer) 新冠疫苗上市後按照施打兩劑、每劑間隔三周的標準獲全面批准，16歲以上民眾可施打。（本報檔案照）

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 23日全面批准輝瑞 (Pfizer) 新冠疫苗 ，為美國完全批准的首款新冠疫苗。洛縣衛生局官員認為這對許多人來說是好消息，期盼還在觀望的民眾可安心前往接種疫苗。

輝瑞 (Pfizer) 新冠疫苗上市後的正式名稱為「Comirnaty」，按照施打兩劑、每劑間隔三周的標準獲全面批准，且仍是16歲以上民眾可施打，12至15歲青少年接種該疫苗仍屬「緊急使用」。洛縣衛生局官員Muntu Davis表示，接種疫苗是當前最有效的防疫 方法，可有效降低染疫轉變為重症的機率，也大大降低染疫致死的可能。

他建議民眾除打疫苗外，平日繼續戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免與可能染疫的人接觸。如今輝瑞疫苗正式被FDA批准，希望這項消息能讓更多人放心的前往疫苗站接種疫苗。洛杉磯 縣23日新增2331例確診病例、七例死亡、1722人染疫住院。當天的確診率為3.4%。

此外，洛杉磯縣日前更新青少年運動防疫規則，23日被洛杉磯縣政委員會收回，再次進一步討論，並將於日後釋出更新版的規則。日前的青少年運動防疫規則對中等或高等感染風險的運動項目，要求運動員每週接受新冠檢測。中等風險運動項目，包括棒球、啦啦隊、舞蹈、躲避球、曲棍球、踢球（Kickball）、壘球、網球和排球。高等感染風險的運動項目，包括籃球、拳擊、足球、冰球、長曲棍球、武術、足球、水球和摔跤。