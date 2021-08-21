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核桃谷學區出現確診 管控得宜情況穩定

記者楊青／核桃市報導
加州教育總監Tony Thurmond（右）19日視察波莫那聯合學區，呼籲學區、學校、學生聯合做好防疫，同時呼籲家長對學生重新返回校園上課給與支持和抗疫協助。（李若提供）
加州教育總監Tony Thurmond（右）19日視察波莫那聯合學區，呼籲學區、學校、學生聯合做好防疫，同時呼籲家長對學生重新返回校園上課給與支持和抗疫協助。（李若提供）

擁有1萬3400多名學生的核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District）開學近兩周，一度出現個別感染病例及時得到隔離，目前情況穩定。學區表示，學區始終將學生和教職員的安全和健康放在首位，完全按照最嚴格的規範防疫，設立專員天天檢測評估。

學區同時表示，恢復傳統面授課的目的是希望授課達到最好效果，學區學校和教職員均在全力配合，也希望家長協助，齊力給孩子們最好的教育。

在經過長達一年半的居家網課之後，核桃谷聯合學區的九所小學、三所中學和核桃及鑽石吧兩所高中，上周全面開學，95%的學生重新回到校園上課。開學前夕，鑽石吧高中高年級學生還特別舉行盛大歡迎儀式，歡迎九年級新生和第一次進入高中校園的十年級學生，久違的學生們歡聚一堂，場面感人。不過開學剛兩天，學區就傳出有學生染疫。令不少家長和學生感到擔心。

加州教育總監Tony Thurmond（右）19日視察波莫那聯合學區，呼籲學區、...
加州教育總監Tony Thurmond（右）19日視察波莫那聯合學區，呼籲學區、學校、學生聯合做好防疫，同時呼籲家長對學生重新返回校園上課給與支持和抗疫協助。（李若提供）

「我們上周確實傳出有染疫病例，學區很快將相關學生隔離，而且完全是按照洛杉磯縣公共衛生局的防疫要求」，核桃谷聯合學區副主席佟儀19日表示，目前已打過疫苗的學生在觀察幾天且確定沒有感染後，可以重回校園上課，沒有接種疫苗有疑似接觸過感染源的學生，隔離時間要長一些。本周情況已逐漸回復正常，沒有更多感染傳出。從目前得到的消息看，洛杉磯地區已經開學的中小學區中，幾乎沒有學區可以完全倖免染疫。

核桃谷學區表示，由於病例發生在剛開學的幾天，研判感染源並非學校，而是學生在開學之前染疫的延續，所以相關學生及時隔離之後，並沒有造成大傳染，學區情況穩定。

佟儀表示，核桃谷學區一旦發現學生感染，會馬上通知家長，會在最快時間將疫情有效控制。

為今年秋季順利開學，核桃谷學區從今年春末就開始籌備，7月的學區民調顯示，高達98%的學生選擇回校上課，由於疫情反覆，8月9日開學前選擇網課的學生上升到5%左右，但95%的學生依然選擇面課。

學區 核桃 鑽石吧

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