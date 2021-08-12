玉山科技協會 13日座談智能AI時代

由南加 玉山科技協會主辦、駐洛杉磯經文處科技組協辦的線上座談會，將在8月13日（周五）美西時間下午6時舉行。將以「從信息時代到智能AI 時代」（From Information Age to Intelligent Era）為主題，邀請中華民國前科技部政務次長許有進演講，歡迎線上報名參加。

前科技部政務次長許有進曾在矽谷就業及成功創業，任內推動法規鬆綁、促成「台灣 科技新創基地（TTA）」的成立，還透過建構AI主機、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人、半導體射月計劃與科技大擂台等五大策略，促成台灣產業智慧轉型智能AI化。許有進將分享在科技部主導的AI和人工智能半導體設計方面的計畫、以及他最近提出的創新想法。活動由南加玉山科技協會理事長俞寧寧主持。

報名連結: https://www.eventbrite.com/e/from-information-age-to-intelligent-era-tickets-162778014423

座談會將在YouTube 線上直播 https://www.youtube.com/watch?v=PNMbnurm5yg