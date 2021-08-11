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希望城 橙縣增7癌症治療點

【爾灣市訊】
三度抗癌成功的魯卡斯女士展示她設計以「癌症無法…」為主題的卡片。（本報記者／攝影）
三度抗癌成功的魯卡斯女士展示她設計以「癌症無法…」為主題的卡片。（本報記者／攝影）

希望城醫院10日宣佈，在橙縣擴增七個癌症治療地點。今年8月將慶祝85歲生日的魯卡斯(Elizabeth Lucas)女士，曾先後戰勝三種癌症，10日上午她應邀到位在爾灣光譜園區的橙縣希望城醫院， 分享她抗癌經歷，鼓勵患者勇於面對癌症挑戰。

定居橙縣的魯卡斯女士，以平靜而堅定的語氣，講述她抗癌的經歷，1998年61歲時診斷出患有乳癌，經手術治癒，五年後又發現腎臟癌，當時立即進行手術，割除腎臟及腎上腺。2004年檢查時發現癌細胞已在體內擴散至肺部，她的癌症專科醫師坦白告知癌症惡化的病情，完全治癒機率僅1%，患者平均可預期12至18個月壽命。

儘管如此，魯卡斯女士並沒有放棄治癒的希望，她在癌症專科醫師建議下，採用一種新的低量劑化學治療，療程長達一年，沒想到才開始治療兩、三個月，腫瘤已明顯縮小，後來甚至無法用機器掃描到腫瘤，讓她成為治癒癌症的幸運患者。

魯卡斯女士表示，她能戰勝癌症，要歸功於醫師、護士的支持與照顧，同時，身為書法家及卡片設計師，也讓她從藝術創作中獲得情緒抒解，更能坦然面對作為癌症病人的挑戰。當年被診斷為癌症患者時，她沒想到自己會活到80歲高齡，因此她設計了以「癌症無法…」為主題的卡片及毯子，給癌症患者帶來信心與鼓勵。

陪伴魯卡斯女士走過抗癌路的Pacific Shore 醫療集團創始人，兼首席執行長Simon Tchekmedyian醫師表示，研究與治療癌症是他畢生的夢想，此次該醫療集團與希望城醫院攜手合作，將讓更多癌症患者能在自家附近接受最新的療法。

橙縣希望城醫院主治醫師Edward Kim指出，正在施工中的橙縣希望城醫院，總面積19萬平方呎，預計在一年後完工。希望城醫院與Pacific Shore醫療集團合作，使希望城醫院在南加州治療地點擴大到五縣35家的規模，橙縣新增七個癌症治療地點，有助於普及新的癌症療法，使患者免於舟車勞頓，並依據患者的基因組合，提供最合適的標靶治療。

希望城醫院在南加州五縣新增35個治療地點，其中有七個在橙縣。圖左起Edward ...
希望城醫院在南加州五縣新增35個治療地點，其中有七個在橙縣。圖左起Edward Kim醫師、魯卡斯女士及Simon Tchekmedyian醫師。（本報記者／攝影）

癌症 橙縣 腫瘤

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