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野火肆虐+新冠疫情 空氣淨化器需求大增

編譯組／綜合報導
空氣淨化器(air purifier)相關產品今年大賣。(亞馬遜網頁)
空氣淨化器(air purifier)相關產品今年大賣。(亞馬遜網頁)

近來美西地區野火不斷，加上擔憂新冠肺炎空氣傳播疑慮，許多民眾擔憂呼吸的空氣危害健康。而在這雙重危機中受益的是空氣淨化器(air purifier)相關產業。專家表示，選擇空氣淨化器不一定花大錢，但最好選擇具有高效微粒空氣過濾器（HEPA），同時檢查清潔空氣輸送率等。

根據研究諮詢公司Verify Markets數據，今年空氣處理系統市場預估增加29%，部分原因是新冠肺炎Delta變種病毒傳播，與西部地區野火產生的煙霧。2020年增長率為57%，當時民眾急著購買任何他們認為可防止感染的物品。

研究人員稱，一些淨化器可有效淨化室內空氣清潔，若和其他傳統預防措施相結合，能更有助於降低新冠肺炎疫情傳播風險。

環境保護基金空氣污染專家Maria Harris說，美國每一個地方都存在潛在危機與脆弱性。只要用戶遵循某些指導方針，且不被誇張的行銷影響，攜帶式淨化器可幫助處理糟糕的空氣品質。不一定花費數千元，才能購買到「新鮮的空氣」。

根據谷歌Trends數據，搜尋引擎相對術語查詢量，在美國過去一個月裡，「煙霧淨化器」（air purifier for smoke）詞彙流行度上升140%，特別是今夏發生數起野火的美國西北地區。

如何選擇空氣淨化器？諮詢公司Mason-Grant退休研究主管Lew Harriman表示，第一步是確保具有高效微粒空氣過濾器，即最常見的HEPA (high efficiency particulate air filter)。

在打擊病毒傳播方面，伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）工學院工程教授Brent Stephens說，支持空氣淨化器的證據不那麼具體，但他相信會有幫助。美國疾病控制與預防中心（CDC）7月報告指出，HEPA空氣淨化器可減少市內新冠肺炎病毒暴露，尤其與口罩結合使用。

Stephens建議，檢查空氣淨化器清潔空氣輸送率(clean-air delivery rate)，這是種有助衡量功效的行業標準。根據環保署，輸送率愈高，可過濾的顆粒就愈多，適用範圍愈廣。

Stephnes說，對野火造成的煙霧，可能可購買一種除污染物，還能過濾異味的型號。Harriman建議購買幾部小型淨化器，放在房屋內周圍，比購買一台大機器成本更低。

整體來說，民眾沒必要花大錢。Stephens說，一些「主力型號」價格約500元至600元間，但也有200元至300元能購買好的產品。

Harriman說，可靠的HEPA清潔器包括Blueair AB、Honeywell International Inc.和Coway Co.等廠牌。

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