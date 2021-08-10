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「美國風情中華心」 酈如丘導覽跨時空藝術之旅

記者邵敏／洛杉磯報導
酈如丘分享華爾街銅牛雕塑的故事，以及「無畏的女孩」雕塑。（會議截屏）
酈如丘分享華爾街銅牛雕塑的故事，以及「無畏的女孩」雕塑。（會議截屏）

南加州師大校友會8日下午舉行專題講座，校友酈如丘 (Diana Li) 以「美國風情中華心」為主題，分享在美國50州親歷的藝術旅途，她娓娓道來，將美國浩大的藝術畫卷展現在與會者面前，這是一場跨越時空的藝術之旅。

酈如丘以「美國風情中華心」為主題，分享了一場跨越時空的藝術之旅。（會議截屏）
酈如丘以「美國風情中華心」為主題，分享了一場跨越時空的藝術之旅。（會議截屏）

酈如丘為台灣師範大學教育系校友，她跨行教育、新聞、廣電、NGO、科技公司、諮詢顧問和政府單位，擔任美國國務院同步翻譯16年，多次獲得傑出翻譯獎。

從洛杉磯開始 舊金山結束

講座從酈如丘到達的美國第一站洛杉磯開始，到如今定居的舊金山結束。 「到達美國第一晚，飛機降臨在洛杉磯國際機場，半夜1點，大家開車都規矩地在stop sign停下，讓初到者感受到這個國家的法治精神，非常感動。」

離開洛杉磯後，酈如丘在在愛荷華大學獲得教育行政碩士，她在學校中第一次接觸到舞蹈、音樂、建築等美式藝術，「愛荷華是個小地方，卻有1972年建立的現代化藝術殿堂，將藝術家和觀眾很好地連接起來，這就是美國精神。」

甘迺迪中心實驗劇場，先鋒藝術表現形式讓酈如丘記憶猶新。（會議截屏）
甘迺迪中心實驗劇場，先鋒藝術表現形式讓酈如丘記憶猶新。（會議截屏）

讚嘆甘迺迪中心藝術表演

酈如丘分享華盛頓藝術之旅，她說，從外觀看，甘迺迪中心（Kennedy Center）像個不起眼的火柴盒，但裡面的藝術活動卻豐富多彩。有一次在實驗劇場，酈如丘坐在舞台前面的加座上，三位帥哥演員竟在她面前脫下長褲，並問她感受如何，這樣的先衛藝術表現形式讓她記憶猶新。

甘迺迪中心的大部分活動都免費提供，開放式劇場一年365天歡迎所有觀眾，安排小巴士接送。人性化藝術氛圍讓酈如丘深受感動，她引用甘迺迪總統的話說，一個受尊敬的美國必須要有其藝術成就、文化水平，必須是一個文明強國。

分享華爾街銅牛雕塑的故事

對於美國各城市的藝術展館、博物館，酈如丘如數家珍，她分享華爾街銅牛雕塑的故事，以及2017年曾在銅牛面前短暫出現的「無畏的女孩」雕塑，女孩銅像雙手叉腰，驕傲地揚起下巴，挑釁幾米以外具有華爾街標誌性的銅牛，酈如丘稱這是女權主義象徵。

克利夫蘭的免費藝術博物館，同樣給酈如丘留下深刻印象，當代藝術館中的一條鯨魚，藝術家在藝術品中表達環保理念。在克利夫蘭，開車12分鐘就可以參觀三家藝術殿堂，此外，當地一家搖滾名人堂是由華裔設計師建造而成，經常有各種樂器雕塑擺放在展館前面。

生動分享悠遊美國50州歷程

一小時講座中，酈如丘生動地講述了自己的旅程故事，她介紹美國五大塗鴉城市：紐約、邁阿密、洛杉磯、舊金山、火奴魯魯；她推薦芝加哥的建築美學，解釋「音樂是流動的建築，建築是凝固的音樂」；同時還分享了貝多芬、巴赫古典音樂，以及莎士比亞歌劇，整場講座也宛如一場集合音樂、建築、美術的穿越時空的藝術之旅。

南加州師大校友會8日下午舉行專題講座。（會議截屏）
南加州師大校友會8日下午舉行專題講座。（會議截屏）

美國 洛杉磯國際機場 雕塑

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