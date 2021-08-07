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南加香港商會 分享疫情商機

【亞凱迪亞市訊】
南加州香港商會和香港貿發局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望。（主辦單位提供）
南加州香港商會和香港貿發局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望。（主辦單位提供）

加州香港商會（HKASC）旗下的青年商會(Young Executive Club) ，日前在永合豐商場舉辦「威士忌品酒聊天」(Whiskey Chats) ，邀請香港貿易發展局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望，談商事、說商情。

永合豐執行總監翁如蘭(Lan Ong)和香港貿易發展局洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong)對談，青年商會理事吳梁詠詩擔任主持人。翁如蘭分享寓意「永久、合力、豐饒」的永合豐，承傳父親創辦的參茸行，同時迎合年輕消費者追求健康、自然的生活方式，以及社交平台、網上銷售的發展機遇。

黃沛芝分析了香港實際營商環境，在中美貿易磨擦和疫情未明朗的情況下，商家掌控營運風險的重要性。香港貿發局在全球各地設立超過50個辦事處，在不同地區發展的企業，若需要尋找買家或供應鏈管理的相關支援，貿發局樂意提供協助並歡迎企業查詢。

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)表示，該會自去年底成立以來，致力為年輕企業家、行政人員及商界朋友，提供彼此交流、擴展人脈的機會。他感謝永合豐、金泉賭場渡假村以及理泰律師事務所慷慨贊助該項交流活動。

南加州香港商會會長鄧偉信、香港商會行政副總裁李文超，鼓勵青年企業家們，在香港和美國的商貿發展中扮演積極的角色。

香港 加州 疫情

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