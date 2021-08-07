邊境非法移民激增 「尋求庇護的同時也接近死亡」

移民政策高級研究員Muzaffar Chisht認為，政府面臨諸多挑戰，國會兩派分裂，拜登需要爭取更多共和黨人支持。（線上會議截圖）

拜登 總統曾許諾，上任後將大幅改變邊境移民政策，如今跨越邊境的非法移民 人數破紀錄激增，在尋求庇護的同時也在接近死亡。拜登倡導的政策毀譽參半，且面臨諸多挑戰。

少數族裔媒體集團6日邀請三位專家，檢視拜登上任以來的移民政策和邊境安全政策。

Nicole Ramos，墨西哥蒂華納（Tijuana）的Al Otro Lado邊境權利項目主管，該項目與尋求庇護者合作，向美國移民當局尋求庇護。

Ramos指出，目前美墨邊境 情況非常複雜，過去兩年，邊境屬於暫停狀態。拜登上任後，數萬移民湧入邊境，中美洲國家很多非法移民都被送到墨西哥，他們在墨西哥等待法庭傳喚。 「有些人在墨西哥滯留已長達兩年，因為處理案件時間非常長，每個案件都是單獨處理。」

Ramos說，因為疫情，政府之前暫停人道主義援助項目，讓眾多滯留邊境的移民成為非法行為的受害者，而且人數持續上升，他們在尋求庇護的同時也在接近死亡。

「有些移民在邊境牆上摔下來，等待治療；有些女性在分娩時被送回墨西哥，孩子沒有出生證明，母親露宿街頭；有些孩子在臨時帳篷居住時失踪被販賣。」Ramos說，相關邊境機構正在維護正義，當這些非法移民者遇到危險時，邊境工作人員盡力保護他們的安全，整治非法行為。

紐約大學法學院移民政策研究所高級研究員Muzaffar Chisht，在討論會中指出，之前川普阻擋非法移民的行政令，現已被拜登政府撤回、終止。但拜登承諾的難民接納上限12萬5000人並沒有實現，目前只有2萬2000人。

Chisht認為，拜登政府面臨很多挑戰。國會兩黨分裂，拜登需要更多支持，如果大部分人不贊成邊境移民新政策，那就無法執行。 「我們經歷了最嚴厲的反移民階段，現在需要時間調整，花時間處理羈留問題，要爭取更多的共和黨人支持。現在共和黨越來越反對移民，如果不反對移民就會失去黨內支持。」

Ava Benach是華盛頓特區的一名移民律師，他專注於在聯邦法院的遣返程序和訴訟事務。 Benach認為，新政府的移民政策確實有很大進展，移民局也在積極採取行動。他提出，「對於遵紀守法的工作者，移民局應簡化他們的移民手續，除非是一些有負面影響的人，對於這些人可以多花時間調查取證。」

關於親屬移民，Benach說，現在很難快速處理，美國公民為兄弟姐妹的綠卡申請仍需長達十多年的等待期；關於工作綠卡申請，需要通過美國公司雇主才能提出，同時也影響到中國申請者，現在排期只到2018年、19年，案件積壓讓很多人非常焦慮。