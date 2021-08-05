我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

關心華人 爾灣市辦9場安家講座

爾灣市訊
爾灣市政府與南海岸中華文化中心合作推出九場安家系列講座，為華人移民提供實用的生活資訊。（南海岸中華文化中心提供）
爾灣市政府與南海岸中華文化中心合作推出九場安家系列講座，為華人移民提供實用的生活資訊。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣市政府與南海岸中華文化中心共同舉辦的華裔居民安家系列講座，將自8月26日起至12月16日期間，每隔兩周的周四晚上6時到8時，共舉行九場。

講座以華人移民為主要對象，由爾灣市政府、警察局、橙縣消防局及爾灣學區代表以華語主講，講題涵蓋居家安全、市政法規、心理健康、中西文化、教育系統、醫保、稅務等與生活習習相關的內容，完成九場講座者可獲得市府頒發建市50周年紀念結業證書。

爾灣市議會於今年1月通過決議，強調爾灣市支持建立「多元、公平與包容」(Diversity, Equity & Inclusion)的社區，並組織委員會推動相關計畫，專為華人移民舉辦的安家系列講座，就是其中的一個項目，目標是讓華人居民了解社區現有的資源，協助新移民在爾灣安居樂活。爾灣市長Farrah Khan說：「安家系列講座目的是協助新居民熟悉地方政府及警局的服務，讓居民都能成為社區的中堅分子，我非常樂見爾灣市多元、公平與包容決議案，能以免費公益講座的方式落實。」

安家系列的九場講座都是現場講座，8月26日的首場講座地點在南海岸中華文化中心，講座限100人參加，主題是「有安才能全」，由爾灣市警局介紹如何確保個人安全、行車安全及居民常用的警政資源。

安家系列將於明年再度舉辦相同主題的九場講座，居民可免費參加講座，收集九場講座的徽章貼紙後，可領到市長簽名的紀念結業證書，南岸中華文化中心網站sccca.org已開始接受報名。

爾灣 華人 移民

上一則

醫療債務 已成美最大追債來源

下一則

周本立、洛杉磯華埠僑社 支持方樹強選眾議員

延伸閱讀

打擊犯罪夜╱68、62分局華警受表彰

打擊犯罪夜╱68、62分局華警受表彰
洛縣公園資源分配 各地公聽會徵民意

洛縣公園資源分配 各地公聽會徵民意
爾灣市府要求職員接種或每周檢測

爾灣市府要求職員接種或每周檢測
爾灣 小樹苗雙語蒙特梭利國際學校開幕

爾灣 小樹苗雙語蒙特梭利國際學校開幕

冒充媒體人1.6衝撞國會 爾灣男被捕

冒充媒體人1.6衝撞國會 爾灣男被捕
冒充媒體人1月6日衝擊國會 爾灣男被捕

冒充媒體人1月6日衝擊國會 爾灣男被捕

熱門新聞

暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件