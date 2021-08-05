關心華人 爾灣市辦9場安家講座
由爾灣市政府與南海岸中華文化中心共同舉辦的華裔居民安家系列講座，將自8月26日起至12月16日期間，每隔兩周的周四晚上6時到8時，共舉行九場。
講座以華人新移民為主要對象，由爾灣市政府、警察局、橙縣消防局及爾灣學區代表以華語主講，講題涵蓋居家安全、市政法規、心理健康、中西文化、教育系統、醫保、稅務等與生活習習相關的內容，完成九場講座者可獲得市府頒發建市50周年紀念結業證書。
爾灣市議會於今年1月通過決議，強調爾灣市支持建立「多元、公平與包容」(Diversity, Equity & Inclusion)的社區，並組織委員會推動相關計畫，專為華人移民舉辦的安家系列講座，就是其中的一個項目，目標是讓華人居民了解社區現有的資源，協助新移民在爾灣安居樂活。爾灣市長Farrah Khan說：「安家系列講座目的是協助新居民熟悉地方政府及警局的服務，讓居民都能成為社區的中堅分子，我非常樂見爾灣市多元、公平與包容決議案，能以免費公益講座的方式落實。」
安家系列的九場講座都是現場講座，8月26日的首場講座地點在南海岸中華文化中心，講座限100人參加，主題是「有安才能全」，由爾灣市警局介紹如何確保個人安全、行車安全及居民常用的警政資源。
安家系列將於明年再度舉辦相同主題的九場講座，居民可免費參加講座，收集九場講座的徽章貼紙後，可領到市長簽名的紀念結業證書，南岸中華文化中心網站sccca.org已開始接受報名。
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