關心華人 爾灣市辦9場安家講座

爾灣市政府與南海岸中華文化中心合作推出九場安家系列講座，為華人移民提供實用的生活資訊。（南海岸中華文化中心提供）

由爾灣 市政府與南海岸中華文化中心共同舉辦的華裔居民安家系列講座，將自8月26日起至12月16日期間，每隔兩周的周四晚上6時到8時，共舉行九場。

講座以華人 新移民 為主要對象，由爾灣市政府、警察局、橙縣消防局及爾灣學區代表以華語主講，講題涵蓋居家安全、市政法規、心理健康、中西文化、教育系統、醫保、稅務等與生活習習相關的內容，完成九場講座者可獲得市府頒發建市50周年紀念結業證書。

爾灣市議會於今年1月通過決議，強調爾灣市支持建立「多元、公平與包容」(Diversity, Equity & Inclusion)的社區，並組織委員會推動相關計畫，專為華人移民舉辦的安家系列講座，就是其中的一個項目，目標是讓華人居民了解社區現有的資源，協助新移民在爾灣安居樂活。爾灣市長Farrah Khan說：「安家系列講座目的是協助新居民熟悉地方政府及警局的服務，讓居民都能成為社區的中堅分子，我非常樂見爾灣市多元、公平與包容決議案，能以免費公益講座的方式落實。」

安家系列的九場講座都是現場講座，8月26日的首場講座地點在南海岸中華文化中心，講座限100人參加，主題是「有安才能全」，由爾灣市警局介紹如何確保個人安全、行車安全及居民常用的警政資源。

安家系列將於明年再度舉辦相同主題的九場講座，居民可免費參加講座，收集九場講座的徽章貼紙後，可領到市長簽名的紀念結業證書，南岸中華文化中心網站sccca.org已開始接受報名。