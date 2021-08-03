洛城新語／突破性感染增加 疫苗失守？

完全接種新冠疫苗後的突破性感染病例，正在廣泛引起人們關注。據NBC電視如7月30日報導指出，全美至少有12萬5000名已接種疫苗者檢測出新冠陽性，突破性感染病例遠超過之前預計，其中有近1400人死亡，死亡率超過1%。

CDC 同時公布麻薩諸塞州的最新案例，7月麻省發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已完全接種疫苗。此外，專家檢視211例確診病例的Ct值（病毒載量）發現，已打完疫苗個案的Ct值中位數為22.77，與未接種疫苗者的21.54相去不遠，代表兩者傳染力相當。

一連串的數據讓反對疫苗者質疑，打疫苗的意義究竟何在？事實上，強有力的證據表明，接種疫苗與不接種產生的後果大相徑庭。

首先是感染率大幅降低。截至7月底，全國完全接種疫苗的總人數大約為1億6400萬，突破性感染病例是12萬5682例，完全接種疫苗者的突破性病例是0.077%，也就是每1300完全接種者，有一人突破疫苗感染，這個感染率是非常低的。

從感染病例總數看，突破性感染病例數增加是事實，因為隨著越來越多的人接種疫苗，基數變大了，感染突破性病例自然也會相應增加，這是一個基本的數學問題，因此不能看絕對數字，要看感染比例。

其次是重症病例減少。與未接種者相比，接種疫苗後的重症病例和死亡人數非常少。專家估計，目前98%至99%的死亡都是未接種疫苗的人，而麻州案例中，雖有高達74%的突破性感染病例，但目前只有四人住院，沒有人死亡。可見，疫苗對於預防重症是非常有效的，專家特別指出，新冠疫苗的保護性比大多數流感疫苗 都要好。

為什麼從全國的數據來看，完全接種者突破性病例後死亡率高達1%？主要是接種疫苗的老年人基數在增加，根據現有數據，老年人突破性病例更有可能是嚴重的。來自醫院的證據表明，疫苗對於年長者的重症保護率只有85%，對於免疫功能低下者的重症保護率約59%，也就是說，這部分完全接種者突破疫苗後導致的重症甚至死亡，拉高了這個數據。

最關鍵的是，突破性感染病例的增加與變種病毒息息相關。CDC日前一份內部文件顯示，Delta變體病毒的傳染性驚人，幾乎跟水痘一樣，比SARS，伊波拉和天花病毒都要強，更有可能衝破疫苗的保護。為對抗Delta變異株，CDC在7月27日建議民眾，即便已打完疫苗，仍不可大意，在參加大型聚會時，還是需要用保持社交距離、戴口罩 等方式保護自己。

有些人可能會從CDC的新指南中得出結論，因為民眾仍然需要口罩，所以沒有必要接種疫苗。事實是，在我們努力提高疫苗接種率的同時，口罩可以幫助適度限制傳播，如果接種疫苗的人越多，病毒的傳播就越少。

同時，新信息顯示，完全接種疫苗者可將病毒傳播給他人，一些未接種者曾心存僥倖，認為接種者眾多，那自己不接種的話也可以得到保護，但按照目前情況分析，接種者突破病例增加，對於未接種者，將是更大的威脅，因為未接種者的重病可能性更高。

越來越多的證據表明，新冠病毒可能永遠不會被根除，它最終會成為一種常見的疾病，而公共衛生的目標是施打疫苗保護人們免於患上重病，減少死亡威脅。