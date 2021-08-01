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青年社會企業家俱樂部 舉辦2場慈善捐贈活動

【洛杉磯訊】

聖蓋博市的青年社會企業家（YSE）俱樂部，將於8月舉辦兩場慈善捐款活動。該組織計畫將手工肥皂、毛毯、罐頭食物、玩具等物資，一併捐至動物及遊民收容所。歡迎有興趣的志工加入活動。

這兩場活動分別為8月1日的庭院售物（Yard Sale) 、8月15日的手工肥皂製作及收集毛毯，如民眾有給動物的玩具及罐頭也可捐贈。

YSE前主席Hannah Kim表示，所有參與者都將從這些志願服務體驗中，學習到溝通、銷售、營銷、協作、及團隊合作的技能。這些技能有益於上大學的社交及學術。YSE現任主席Nicole Kim則鼓勵更多高中生為社區做些貢獻，以建立領導能力及自信心。

YSE自2017年以來，為高中生提供金融教育和實際商業經驗。20多場活動的收入都捐贈至阿罕布拉市政中心圖書館和Iglesia Cristiana Monte de los Olivos孤兒院。YSE還向PATH捐贈了550多塊手工肥皂、向巴沙迪那人道協會捐贈了40多條毛毯。更多詳情請查看https://www.yseclub.org。若想參與活動可電郵[email protected]報名。

阿罕布拉 聖蓋博 教育

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