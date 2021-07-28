加拿大對美開放邊境 旅遊業反應不一

加拿大將於8月9日面向美國開放，旅行社業者開始積極部署路線產品。（海鷗提供）

在關閉近17個月後，加拿大 將於向完全接種疫苗 的美國人「開放邊境」，這對於一直想去加拿大旅行的美國民眾無疑是好消息，對於從事美加旅遊的華人旅行社業者也是天大的好消息。南加旅行社並已開始積極部署路線，希望加入更多的新鮮感吸睛。但也有業者表示，暑期已過，年底之前還是觀望居多。

海鷗旅行社負責加拿大線路的Nico表示，邊境開放消息傳出後，立刻有不少美國華人詢問去加拿大旅遊的事宜，旅行社預計在秋天和冬天會推出特色團和一個全包團。全包團是包含吃住玩和消費的花銷，從溫哥華進，卡加裡出，一次玩遍加拿大西部三大名城，屬於後疫情時代的旅遊新產品。

在常規的加拿大洛磯山四日遊和五日遊路線裡，也加入了新意，比如五天團增加一個新景點：加拿大最高的橋Golden Skybridge；這座橋位於兩座山峰之間，非常有特色。在四日團中加入電影「斷臂山」取景地原住民酒店。不含機票，五日遊價格在700元左右，四日遊在450元左右，團費價格雖然上漲了一些，但不是很多，目的是希望帶給大家更多的新鮮感和優質服務。

她表示，美加邊境開放後，相信會有很多美國遊客湧入。因為大家一年多沒有旅遊，且加拿大疫情控制較好，疫苗接種率已達50%以上，比美國全民免疫係數更高，所以遊客更安心。雖然加拿大今年8月和9月熱一些，但沒有影響旅遊。洛磯山空氣好，氣溫涼爽，當地酒店人也較少，是美國民眾很好的放鬆場所。

但也有業者持謹慎態度，文景假期業者Jeffrey陳表示，加拿大旅遊開放時，暑期已經錯過，冬天的加拿大也沒什麼好玩，年底之前這條路線不會有太大的旅遊熱潮。目前他們主要注重暑假的黃石公園和夏威夷的市場，因為加拿大本來美國人去的人也不多。歐洲路線也是雷聲大雨點下，尤其最近Delta變種肆虐，本來預定夏威夷的客人有10%到15%因疫情都被嚇退了，所以他們計劃先觀察一段時間。

若要符合加拿大入境資格，美國公民 和永久居民必須完成疫苗接種、無症狀且提供啟程前72小時的新冠分子檢測陰性報告。還需上傳英語、法語或其他合格翻譯的文件到加拿大政府的ArriveCan應用程式或網站，證明已在出發至少前14天完成疫苗接種，而且須出示正本。加拿大政府認可四種疫苗，分別是輝瑞、阿斯特捷利康(AZ)、莫德納和嬌生疫苗。