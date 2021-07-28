中國航班未增 學生暑期結束回美一票難求

中美兩地航班即將進入8月，總體依然沒有增加航班和放寬隔離政策的跡象。（記者張宏／攝影）

中美兩地航班即將進入8月，總體依然沒有增加航班和放寬隔離政策的跡象。尤其是中國 的航空公司不但常有航班取消，航班數量遠遠少於美國 的航空公司，且現在因為暑期結束，很多學生回美，機票緊張。而對於很多想回中國的人來說，也沒有很輕鬆，14+7天的隔離政策和直飛的高額票價，依然是艱難的旅程。

中國到明年年底才會放寬隔離政策的說法，雖然官方沒有明確說明，但是大家顯然已默認這個事實。

機票業者包先生表示，目前唯一好消息是從本周起，從美國赴華所有直達航班的健康碼 審核標準將做到一致。對中國公民而言，只要雙檢測合格，即可獲得健康碼。這意味著之前美國綠卡和B類旅行簽證的遊客，在達拉斯拿不到健康碼的困境將得到緩解，美國航空的AA127航班會放寬限制，只要雙檢合格就能獲得健康碼。

他說，目前暫時沒有美籍航空公司對航班做出調整，美聯航，達美航空、美國航空等10月前計劃的航班均正常。而中國的航空公司航班未增反減，這些中國的航班在非熔斷狀態下，也會不定期的取消航班，目前中方每周是七班，每月共28班，美方是每周十班，每月共40班，可見中國的航班比美方少25%左右。旅客遇到航班取消狀況，應積極聯繫航空公司，看是否有可能被安排到該航空公司其他日期的飛機上。

如果不能，可以選擇原路全額退款。另外受學生放暑假影響，8月前去中國的機票頗為緊張，8月之後回中國的機票會有所好轉，但是返美的機票又開始緊張。

目前8月中美之間單程票價都在3000元左右。機票業者Selina表示，現在機票不太緊張，大概票價在3000元左右，航空公司會選擇不同時間來放出一些位置，這屬於無法控制的因素。現在8月從中國來美的機票比較貴，且位置緊張。美國的航空公司單程票價在3000元到5000元，中國的航空公司經濟艙8月初單程是2000多元，8月其他時段在3000到4000元。

她說，現在主要是學生暑期返校，也有家屬和一些持旅遊簽證的中國遊客開始來美，但是旅遊簽證的旅客都要在第三國停留。現在中美的疫情又開始嚴重，預計10月之前可能會比較寬鬆，但10月之後感覺中國會更嚴格。現在兩國的隔離政策都是高門檻，所以之前中國隔離政策會持續到明年年底的說法，真實性似日益增加。