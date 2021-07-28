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大洛杉磯國民智庫 熱議國民黨統獨立場

記者楊青／洛杉磯報導
大洛杉磯地區國民智庫25日舉辦專題研討，聚焦「國民黨的統獨立場出現了什麽問題？」 「中國概念的迷失是否決定了國民黨的方向與格局？」吸引美台兩地泛藍僑胞熱烈討論。（海外中國國民黨聯盟提供）
大洛杉磯地區國民智庫25日舉辦專題研討，聚焦「國民黨的統獨立場出現了什麽問題？」 「中國概念的迷失是否決定了國民黨的方向與格局？」吸引美台兩地泛藍僑胞熱烈討論。（海外中國國民黨聯盟提供）

大洛杉磯地區國民智庫25日舉辦專題研討，聚焦「國民黨的統獨立場出現了什麽問題？」 「中國概念的迷失是否決定了國民黨的方向與格局？」美台兩地泛藍僑胞熱烈討論，與會人士認爲，中國國民黨必須走新路子，才能達到新高度。

海外中國國民黨聯盟、美國中國和平統一促進會聯盟協辦本次活動。海外中國國民黨聯盟共同召集人謝宗煌認爲，中國國民黨如果一直走老路，永遠到不了新地方。他表示，國民黨因為怕被「抹紅」，所以不敢堅持自己的理念，不敢有所作為，以致於往往錯失先機，以最近鄭州嚴重水災為例，國民黨至今保持沈默，又如最近老百姓最關切疫苗短缺的問題，也沒有及時抓住機會有所作爲。

海外中國國民黨聯盟共同召集人張學海表示，民進黨的高端疫苗以及進口採購政策，弄得天怒人怨，國民黨應乘機鼓舞士氣重振民心，以積極作爲，贏回明年的地方選舉和2024年總統大選。

中國國民黨黨主席競選人張亞中、國民黨海外活躍人士田平春、王中平、佟秉宇、鄒志强、李世平、谷音、沈芬、梁義大、張金翼、楊震南、彭毓雯、蔣天鐸、徐中等出席當天討論。

國民智庫徐中批評，以國民黨為首的泛藍團體，對綠營的欺負淩辱太過軟弱，「有些國民黨員，連自已是不是中國人都不敢說，那還如何掛中國國民黨招牌?」

反獨救台聯盟聯絡人彭毓雯認爲，無論來自何方，上一代都經歷過戰爭苦難， 和平是大家共同願望。台海和平關係到中美關係發展， 中美關係不好、台海局勢也不會好，三方環環相扣，或惡性循環或良性循環，在美華人應該發出發出聲音， 遏止台獨。

國民黨 中國 高端疫苗

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