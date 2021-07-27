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十大糾紛 疫情期哄抬物價 消費者最反感

記者李雪／洛杉磯報導
疫情剛開始時，防疫物資缺貨，出現一些哄抬物價的案例。（記者李雪／攝影）
疫情剛開始時，防疫物資缺貨，出現一些哄抬物價的案例。（記者李雪／攝影）

最新的報告顯示，過去一年消費者向州和地方消費者機構提出的十大投訴，與疫情相關的問題最顯著。其中不少案例在華人社區曾出現，包括哄抬防疫產品物價、號稱可治療新冠的產品、健身會員暫停服務的糾紛，以及房東房客糾紛等。

報告顯示，2020年的十大投訴包括：汽車相關、家庭裝修/建築、房東/租戶、信用/債務、服務、公用事業、零售、旅行，健康產品/服務，和互聯網銷售並列第九，而疫情相關、欺詐和家居用品三種投訴並列第十。

洛縣消費者事務委員會和全國消費者聯合會 (CFA)26日聯合舉行電話會議，公布年度報告。報告匯集了來自18州的34個市、縣和州消費者機構去年收到的投訴。疫情相關的問題不僅出現在前十大，且還在最糟糕、增長最快和新投訴的名單中名列前茅。

CFA消費者保護和隱私主任Susan Grant指出，疫情相關的投訴可能排名應該更高，因為許多地方消費者事務局沒有將其分類。新冠引發從家電維修到兒童保育、垃圾收集到拖車的所有投訴。調查顯示，企業關閉、裁員、供應鏈中斷、社交距離要求，和旅行限制，給消費者和企業帶來了巨大壓力。去年，州和地方消費者機構還處理了大量有關哄抬物價，和與疫情相關的騙局的投訴。

洛縣消費者事務委員會主管Rafael Carbajal則表示，洛縣在疫情剛開始時，收到許多消費者投訴有人哄抬物價，尤其是口罩、手套等防護產品，因此洛縣迅速頒布禁止哄抬物價規定。洛縣疫情期間在官網上開通投訴渠道，收到許多消費者投訴。其中包括很多租客，因此該部門為幫助租客，舉辦多場教育活動，提供法律援助。

Carbajal表示，還有些案例是在網上銷售，號稱可以治療新冠的產品。例如該部門協助洛市檢察官調查一起相關案件，一家叫Insan Healing的商店及其負責人Angela Oh，涉嫌將蘿蔔醬作為「必需品」進行廣告銷售，稱其擁有可以預防新冠效力。最後當局要求該店向消費者全額賠償、並遭到禁令和2萬元罰款。

會上還有來自阿肯色州檢察長辦公室的代表，也分享當地一些案件。在報告中的一些案例雖然發生在其他州，但不少也曾在疫情中的南加華人區發生過。例如一些健身工作室去年因疫情關閉，但會員已經被收取會費，從而引發糾紛。或是房客和房東間因為驅逐或者房租引發糾紛，以及網購或網路詐騙等。

疫情 洛縣 房東

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