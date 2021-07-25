亞凱迪亞學區通訊辦公室 獲加州學校公關協會3大獎

亞凱迪亞學區通訊和公共信息計畫獲頒加州學校公共關係協會 (CalSPRA)三大獎。（亞凱迪亞學區提供）

亞凱迪亞學區 （Arcadia Unified）通訊和公共信息辦公室（Communications and Public Information Office）近日獲得加州 學校公共關係協會 (CalSPRA) 頒發的三個年度傳播「卓越獎」，表彰該部門主持或攝製的「數位通訊實習 (DCI) 計畫」、「學校關閉但心胸開放」（#schoolsclosedheartsopen）視頻和「美好紀錄」「Nice Notes」項目。

加州學校公共關係協會在2021虛擬年會上，將最高榮譽獎項「卓越獎」（Award of Excellence），分別授予亞凱迪亞學區通訊計劃的三個類別：社區參與（Community Engagement）、多媒體/視覺傳播（Multimedia/Visual Communications）和校內傳播（Internal Communications）。

亞凱迪亞學區首席通訊官Ryan Foran說，學區教委會、總監和整個學區都大力支持員工、學生和家庭參與其中，這也是學區通訊和公共信息成功的原因。學區對於通訊和公關信息活動的承諾，促進亞凱迪亞高中的數位實習計劃，放大了學生的聲音和傳播學區公共教育成功故事的能力。

2021春季亞凱迪亞學區數位通訊實習生圖案，生動、活撥、可愛。（亞凱迪亞學區提供）

亞凱迪亞學區數位通訊實習（Digital Communications Internship）計劃創建於2015年春季，從最初一名實習生即2017屆校友陳勉行（Travis Chen）開始，以後成倍增長，在某些學期最多發展到 40名實習生。該計劃的實習生幫助報導學區發生的許多事件，使用不同的數位通訊工具。

該辦公室公共信息官Amber Nuuvali也是實習生的典範，在大流行期間，她發送了近50條冠狀病毒最新資訊，在她的帶動下確保實習計劃持續開展，同時制定了新的溝通策略，例如「美好記錄」項目。