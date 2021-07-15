華企HYI 白手起家40年有成

企業家江家駦、李佩珍夫婦白手起家從事鞋類進口和倉儲服務。（記者李雪／攝影）

江家駦、李佩珍夫婦40年前從台灣移民洛杉磯，白手起家從事鞋類進口和倉儲服務。建立的HYI公司，如今是美國 多家主要零售店的重要供應商。經歷40年風雨，企業仍不斷創新，因應如今的電商、網購等發展新趨勢。

李佩珍說，倆人1970年代就在台灣做美國零售商 代理，從事鞋業進口，生意慢慢發展起來，沃爾瑪 （WalMart）也成為其客戶。1976年沃爾瑪收購一家鞋業，希望建立自己的鞋部，於是希望供應商能提供更多服務，江家駦、李佩珍夫婦便於1979年在南加州成立HYI公司。

公司前年剛慶祝40周年紀念，回顧其從僅有數人的小公司，發展成沃爾瑪、Kmart等大零售商的重要供應商，如今位於柯汶那市的總部佔地15.6萬平方呎，辦公室2.4萬平方呎。

40年風雨對一家企業，意味著必須要隨時代變遷。HYI公司多年來有一位說流利中文的白人主管韓思德（Steve Hamel），據他形容，以往做生意，只要保證品質、能按時交付就行了，但現在這只是最基本要求，如今還要講求設計、價格，乃至市場營銷、供應商的責任等等。

時代還帶來許多挑戰，例如前年貿易戰加上去年疫情，用韓思德的話來說，「很多弱的對手就被淘汰了」。李佩珍舉例，增加15%關稅，意味著工廠、貿易商、零售商要分攤，因為沒有一方能單獨承受這麼多的壓力。她說那些人事、財務等，根基不好的企業慘遭淘汰，留下來的企業，「要想盡辦法比別人更特殊」。

不過即使在華人社區也算是老字號企業，HYI仍在因應如今行業裡的新動態，與時俱進積極做出新嘗試。例如去年因應市場需求，他們又成立了KHL公司，提供3PL（第三方物流）服務。

李佩珍解釋，一些亞洲廠商在美國的電商平台銷售產品，尤其是鞋類產品，KHL公司可以提供倉儲和物流管理業務。鞋類因為尺碼繁多，每款鞋還要分眾多長短號碼甚至寬窄款，每個號碼需要預先準備多少，庫存管理一直是該行業的困難點。客戶只要提供銷售紀錄，KHL可以幫忙管理庫存，追蹤缺貨的款式，及時補貨調整比例。此外他們去年還成立「Third Mind Footwear」鞋品牌，以更新潮的面貌，透過社交媒體宣傳，採取廠家直銷給消費者的形式。