持續高溫 加州發布節約用電警報

加州發布節電警報。（檔案圖）

高溫 熱浪繼續炙烤南加，居民用電量大增。為降低電網荷載，避免大規模停電事故，加州 12日發布節約用電警報（Flex Alert），自當日午後4時至晚9時生效。加州獨立系統運營商（ISO)已在上周末連續兩天（周五、周六）發布了節電警報。

ISO在新聞發布中表示，位於俄勒岡州南部的Bootleg山林火於上周五和周六，再次將輸電線路切斷，影響太平洋西北部至加州及其他地區供電。此外，ISO於周一發布了限制性維護操作（RMO），要求發電廠推遲計畫停電，進行例行設備維護，確保所有資源都能滿足目前用電大增需要。

節電警報主要由運營加州大部分電網的ISO發布，前提是電網因發電或輸電中斷，以及因持續高溫導致電網負荷增加，保證電網輸電安全。發布Flex Alert，是提醒民眾節省能源，避免突發大面積斷電，以及持續滾動式斷電。

節電警報於周一午後4時至晚9時生效，鼓勵居民在健康允許情況下，在節電警報生效期間，將控制空調系統自動啟動的溫度器調整至78度或更高；避免使用家庭主要電器，包括洗碗機、洗衣機或烘乾機；關閉不必要燈具。在Flex Alert生效前，也建議居民預先調低溫 度器，將室內製冷；如果有必要使用電器，可在節電警報生效區使用；將窗子關嚴，保持室內涼爽；先行將電器及電動車充電。