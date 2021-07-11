遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子

總統拜登（Biden）日前任命洛杉磯市長賈西 提（Eric Garcetti）出任美國駐印度大使。洛杉磯市民恐因此任命，提前面對新一任市長選舉。而接替賈西提的人，將不得不面對許多其未竟的事情，從洛杉磯無家可歸、公共交通系統到不斷增加的兇案。

賈西提的盟友說，擴大洛縣交通系統，替無家可歸者興建永久性住房等，需幾年時間才看得到成效，遠遠超過他兩個任期。

他們還指出，賈西提任內關鍵部分已完成，包括提高洛杉磯最低工資，和近期重新談判洛市僱員合同等。

在無家可歸者問題上，賈西提在預算中承諾提供近10億元。過去一年，他參加新的收容所，經濟適用住宅興建剪綵儀式等，這些住房建設是由他在2016年支持的12億元債券措施，HHH提案資金所興建。

然法官David O. Carter指責賈西提將HHH資金提供永久性住房，既昂貴又緩慢。

至8月，市府官員預計將在14個月內，替無家可歸者開放6400多張床位。與此同時，住房倡導者也開始制定戰略，當HHH資金用完時該如何因應。

下任市長，將決定是否支持部分人士提出的增加稅收模式，且尋找建立更便宜的無家可歸者永久住房。

大都會 運輸建設，也是賈西提一直面臨的問題。目前洛杉磯市中心、西區和其他地方興建的輕軌鐵路線，部分資金由其2016年倡導的M提案交通稅支付。

然而，大都會公共運輸客流量卻逐漸下降。根據相關單位指出，2013年9月搭乘公共汽車和火車人次為150萬人，至2019年9月下降至120萬人次。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，乘客回流，下任市長需弄清楚洛杉磯有多少勞工永久在家工作，以便重新計算公共運輸客容量，好進行運輸系統的重建。

在洛杉磯市警局部分，目前正面臨更急迫的改革要求。

賈西提和洛市議會去年通過削減洛市警局預算，縮減警力規模，以回應對佛洛伊德之死，社會各界大規模抗議。

他並成立一項試點計劃，派社會工作者，而非警務人員回應非暴力心裡健康事件報案電話。城市機構正準備研究，讓洛市警務人員不用回應交通任務，該由其他市府單位負責。

民權組織Chauncee Smith說，無論是賈西提還是繼任市長人選，都迫切需要探索安全的替代模式。

與此同時，不少人警告洛市槍枝暴力事件不斷上升。至7月3日，與2019年同期相比，洛市兇案增加41%。

洛杉磯加大 Luskin公共事務學院兼任教授Jorja Leap表示，她擔心槍枝暴力激增，恐引發公眾反對警務計畫改革。

下任市長，恐需重新考慮洛市經費支出的優先事項，同時回應對邊緣化社區加大投資的需求。