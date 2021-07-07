洛縣68.7%、橙縣70%至少打1劑 激勵政策出籠

根據各縣衛生局官網最新統計，洛杉磯 縣目前16歲及以上年齡段，接種至少一劑疫苗 居民的比例近68.7%；橙縣 接種至少一劑疫苗的成年人居民比例達70%。結果顯示接種疫苗可有效降低COVID-19感染病例。不過仍有部分民眾因故仍未接種疫苗或未完全接種疫苗，洛縣及橙縣繼續採取優惠政策，鼓勵更多未接種者施打疫苗。

洛杉磯縣公衛局最新統計數字顯示，全縣超過1050萬劑疫苗撥付施打，有60%的16歲及以上年齡層居民完成完全接種疫苗，68.7%的人接種至少一劑疫苗。年長者接種疫苗者比例居多，有87.5%的65歲及以上長者已接種至少一劑疫苗，77%的年長者完全接種疫苗。

為鼓勵更多居民接種疫苗，縣府繼續採取激勵政策。截至本周四（7月8日），任何在洛縣、洛市及St.John's Well Child and Family Center運營的接種站施打疫苗，有機會獲得漢庭頓圖書館、迪斯康索花園（Descanso Gardens）、洛杉磯植物園（Los Angeles Arboretum ）和南海岸植物園（South Coast Botanic Garden）門票。

橙縣截至上周末，當地居民接種至少一劑疫苗比例，在國慶節前達到佔成人居民數70%的目標。據最新統計，縣域完成接種疫苗居民數超過177萬9000人。自疫情開始以來，橙縣COVID-19感染者總數超過25萬6000例，死亡總計5100餘例。據稱，自6月15日全面重啟後，檢測COVID-19呈陽性比例稍有增加。

據橙縣公衛局最新統計，全縣居民有177萬9309人完全接種疫苗，其中166萬3883人完成兩劑施打，24萬4757人在接種輝瑞、莫德納疫苗時，只接種了一劑，另外有11萬5426人完成需接種一劑的嬌生疫苗。

橙縣公衛局局長周昭龍（Clayton Chau）表示，過去數月，疫苗接種在減少新冠病毒感染陽性比例方面，起到極其重要作用。自6月15日加州開始全面重啟，隨著更多人不再戴口罩和保持社交距離，縣域一周COVID-19檢測陽性比例有輕微增加，在部分弱勢易感染社區，比例從0.9%增至1.1%。

周昭龍表示，令人關注的是，超過90%的新增陽性病例，都與未完全接種疫苗有關。實際上，逾95%的新冠病毒感染入院患者也均未完成疫苗接種。再次提醒，疫苗接種對避免新冠病毒感染確實起到作用，公衛局將繼續鼓勵社區未施打疫苗居民接種疫苗。