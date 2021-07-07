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加州3新方案 助學生彌補疫情中落後學業

編譯組／綜合報導
紐森簽署法案幫助學生提高疫情中落後的學業成績。（Getty Images）
紐森簽署法案幫助學生提高疫情中落後的學業成績。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日簽署通過新法案，將提供多種方式幫助學生，彌補因疫情落後的學業，包括重讀一年、多讀一年、改變給分形式等。

由加州眾議員岡薩雷茲（Lorena Gonzalez）提出的AB104法案已獲得眾議會和參議會一致通過，紐森簽署生效。這項法案提供加州K到12年級學生多項選擇，以提高2020和2021學年度的學業成績，選項包括重讀一年、將改變給分形式、11年級和12年級生多讀一年等。

數據顯示，加州許多學生2020和2021學年度的英語和數學學習成績嚴重落後。根據舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District）1月公布的數據，在學校全面改為遠距教學下，以低收入和少數族裔家庭學生受到的影響最大。這一發現與無黨派研究中心PACE，對全加州學校的分析相呼應。

AB104法案提出的選擇方案包括：

重讀一年：法案要求學區或學校允許上個學年一半以上科目不及格的學生重讀，學生可以重修不及格的科目或以另一種型式彌補學分，家長在提出申請30日內可要求諮詢校方討論選項。

改變給分形式：法案允許上學年度高中生家長（或年滿18歲的學生）申請將成績從字母改為及格或不及格，以盡可能降低對申請大學可能造成的負面影響。加州州大（CSU）已宣布接受這個方式。

多讀一年：2020和2021學年度的11年級生和12年級生可透過多讀一年高中，完成畢業要求。

加州 紐森 學區

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