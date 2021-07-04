我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

玫瑰碗國慶秀 75%煙火來自中國

記者楊青╱巴沙迪那報導
Paul Souza（右）是美國大型煙火秀設計及燃放第五代傳人，他和義工們正在玫瑰碗前安排今年玫瑰碗國慶煙火秀。（記者楊青／攝影）
Paul Souza（右）是美國大型煙火秀設計及燃放第五代傳人，他和義工們正在玫瑰碗前安排今年玫瑰碗國慶煙火秀。（記者楊青／攝影）

疫情而停辦一年的玫瑰碗（Rose Bowl ）國慶大型煙火晚會，今年以更大規模捲土重來，而且將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。本場煙火秀設計者Paul Souza表示，今年也是煙火採購和進口最爲緊張的一年，恰好在中國的兩波疫情峰期完成訂單和運輸，才得以讓今年這場密西西比河以西最大的國慶煙火秀順利上演。

Paul Souza家族已連續幾代從事煙花進口和大型煙火設計及燃放生意，他已是美國大型煙火秀第五代傳人，1995年前玫瑰碗第一次國慶煙火的設計和燃放，就是他的爺爺操辦。「但今年特別的不一樣」，Paul Souza說，這麽多年來，他每年至少去一趟中國，因爲包括玫瑰碗國慶煙火秀、好萊塢碗音樂煙火秀、迪士尼煙火秀等等所燃放的煙花，大多數都從中國進口，比如今年玫瑰碗國慶夜多達75%的煙花都來自中國。

但由於疫情的關係，煙火工厰一度停工數月，後來恢復生產，卻又遭遇出口運輸問題，由於貨櫃嚴重不足，不僅價錢大幅度上升，甚至給高價也訂不到貨櫃，這可讓Souza和他的團隊操碎了心，所幸最後所有的煙火在中國的兩波疫情高峰之間敲定並運抵美國。

玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸烟花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷...
玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸烟花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青／攝影）

玫瑰碗今年國慶煙火秀的主題是「慶祝美國的毅力（Celebrating America's Perseverance）」，以絢爛的煙火，點燃美國人民團結一致的精神和最終戰勝疫情和災難的信念。Paul Souza表示，玫瑰碗本次國慶煙火秀燃放的煙花多達2.5噸，光是發射煙花的設備就重達12噸。他使用了20種不同的光電和聲音技術設計整場煙火晚會，從3至12吋不同的3000個系列的煙火將在夜空中變幻出超過8000種不同的視覺效果，「每年國慶煙火秀，紅色、藍色和白色都是主調，但近年大家將看到更加絢爛多彩的煙火」，值得期待。

玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸煙花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷...
玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸煙花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青／攝影）

Souza不願透露這場煙火秀要花多少錢，但表示至少六位數，這將是今年美國西部最大的國慶煙火秀，也將是全美最大的國慶煙火秀之一。煙火秀從7月4日晚上9時開始，大約持續25分鐘。

玫瑰碗今年的國慶焰火秀將燃放2.5噸烟花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷...
玫瑰碗今年的國慶焰火秀將燃放2.5噸烟花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青／攝影）
玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸煙火，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷...
玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸煙火，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青╱攝影）

玫瑰碗 美國 疫情

上一則

東谷園藝講座 4達人分享經驗 200人網上拈花惹草

下一則

華裔2神槍手警官 「警界奧運賽」奪6金2銀

延伸閱讀

看煙火、露營… 紐約皇后區國慶日周末活動多

看煙火、露營… 紐約皇后區國慶日周末活動多
美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed
悶太久了 國慶出遊預期擠爆 4770萬人出門

悶太久了 國慶出遊預期擠爆 4770萬人出門
國慶旅遊及酒店生意 喜見回溫 旅館周末客滿

國慶旅遊及酒店生意 喜見回溫 旅館周末客滿
疫後首次國慶 洛城煙火秀近30場

疫後首次國慶 洛城煙火秀近30場
巴沙迪那玫瑰花車重登場 選美須接種疫苗

巴沙迪那玫瑰花車重登場 選美須接種疫苗

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤