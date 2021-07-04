玫瑰碗國慶秀 75%煙火來自中國

Paul Souza（右）是美國大型煙火秀設計及燃放第五代傳人，他和義工們正在玫瑰碗前安排今年玫瑰碗國慶煙火秀。（記者楊青／攝影）

因疫情 而停辦一年的玫瑰碗 （Rose Bowl ）國慶大型煙火晚會，今年以更大規模捲土重來，而且將打造玫瑰碗95年美國 獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。本場煙火秀設計者Paul Souza表示，今年也是煙火採購和進口最爲緊張的一年，恰好在中國的兩波疫情峰期完成訂單和運輸，才得以讓今年這場密西西比河以西最大的國慶煙火秀順利上演。

Paul Souza家族已連續幾代從事煙花進口和大型煙火設計及燃放生意，他已是美國大型煙火秀第五代傳人，1995年前玫瑰碗第一次國慶煙火的設計和燃放，就是他的爺爺操辦。「但今年特別的不一樣」，Paul Souza說，這麽多年來，他每年至少去一趟中國，因爲包括玫瑰碗國慶煙火秀、好萊塢碗音樂煙火秀、迪士尼煙火秀等等所燃放的煙花，大多數都從中國進口，比如今年玫瑰碗國慶夜多達75%的煙花都來自中國。

但由於疫情的關係，煙火工厰一度停工數月，後來恢復生產，卻又遭遇出口運輸問題，由於貨櫃嚴重不足，不僅價錢大幅度上升，甚至給高價也訂不到貨櫃，這可讓Souza和他的團隊操碎了心，所幸最後所有的煙火在中國的兩波疫情高峰之間敲定並運抵美國。 玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸烟花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青／攝影）

玫瑰碗今年國慶煙火秀的主題是「慶祝美國的毅力（Celebrating America's Perseverance）」，以絢爛的煙火，點燃美國人民團結一致的精神和最終戰勝疫情和災難的信念。Paul Souza表示，玫瑰碗本次國慶煙火秀燃放的煙花多達2.5噸，光是發射煙花的設備就重達12噸。他使用了20種不同的光電和聲音技術設計整場煙火晚會，從3至12吋不同的3000個系列的煙火將在夜空中變幻出超過8000種不同的視覺效果，「每年國慶煙火秀，紅色、藍色和白色都是主調，但近年大家將看到更加絢爛多彩的煙火」，值得期待。 玫瑰碗今年的國慶煙火秀將燃放2.5噸煙花，將打造玫瑰碗95年美國獨立日大型慶典歷史上規模最大的煙火晚會。（記者楊青／攝影）

Souza不願透露這場煙火秀要花多少錢，但表示至少六位數，這將是今年美國西部最大的國慶煙火秀，也將是全美最大的國慶煙火秀之一。煙火秀從7月4日晚上9時開始，大約持續25分鐘。