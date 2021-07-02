洛縣檢警宣布聯手 早期預防暴力防罪

洛縣檢察長賈斯康推文強調，過去以被動和懲罰方式遏止暴力犯罪的作法已失敗，檢警合作才能預防暴力犯罪。圖為洛市警長摩爾。（賈斯康推特）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）、洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）6月30日聯合宣布，檢警雙方將在接下來數個月，推動聯合預防暴力犯罪 措施。賈斯康強調，過去以被動和懲罰方式遏止暴力犯罪的作法已經失敗，所以檢警必須採用其它方法。

賈斯康強調，自從2020年第一季開始，全美暴力犯罪就在增加，大規模槍擊案變多，而且根本不分黨派，共和黨或民主黨執政的地區都一樣，所以鄰里與國家明顯碰到了問題，而且暴力犯罪不只單靠執法或起訴就能解決。

賈斯康表示，傳統的公共安全策略太過被動，因此執法單位才不能積極預防犯罪發生，但關鍵在於，不能單靠逮人或是起訴就能解決問題，因此檢警合力才是解決之道。

檢警合作的早期介入預防措施將在LAPD的Foothill、Newton、77街與Mission分局率先實施，再擴大到洛縣 其他地方。賈斯康指出，計畫目標是即早辨識出需要幫忙的年輕人，能盡早介入化解可能的暴力衝突。

LAPD局長摩爾說，他相信這個做法能夠將有限資源運用到極大化，防止某些人繼續傷害其他人，並由執法人員以外的「維和人員」（peacemaker）介入調解。他說，期待今年的夏季能更為平和。