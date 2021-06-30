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洛縣再籲室內戴口罩 華商配合：保護自己也保護別人

記者張宏／羅斯密報導
在超市購物的民眾也戴著口罩，還有戴著面罩。（記者張宏／攝影）
在超市購物的民眾也戴著口罩，還有戴著面罩。（記者張宏／攝影）

儘管加州於6月15日全面重啟，並且放寬戴口罩的命令，但華人餐飲和超市業者一直很謹慎，室內口罩從來沒摘下。即使是近來因Delta變種病毒迅速傳播，洛杉磯縣公共衛生局28日「強烈」建議所有人，在室內的公共場所戴上口罩，包括完全接種新冠疫苗的居民，華人也不以為忤。

在超市購物的民眾也戴著口罩。（記者張宏／攝影）
在超市購物的民眾也戴著口罩。（記者張宏／攝影）

對於政府新規，華人超市、餐廳和辦公室業者都表示無任何不適應，因為無論員工和客人戴口罩多數已成習慣，且還體會到戴口罩防曬和遮醜的妙處。

影音來源：記者張宏

在羅斯密的888海鮮酒樓29日上午室內已聚集不少客人，但餐桌之間都保持一定距離，客人進入餐廳時也都戴著口罩。經理Lucy表示，29日一早她還特別打電話給洛縣衛生局詢問室內戴口罩是否為強制，對方告知由他們自行決定。

在超市購物的民眾也戴著口罩。（記者張宏／攝影）
在超市購物的民眾也戴著口罩。（記者張宏／攝影）

她說，其實即使重啟，餐廳員工也都一直戴著口罩和手套，最多是有時因為太不方便，將面罩取下。客人部分，大家只是吃飯時會摘下口罩，其他時候多數很自覺。

Lucy表示，現在客人慢慢恢復到正常水準，7月3日已有多人訂好婚禮酒席，但是以小規模為主，大概20桌左右，暫時不會像以前那樣恢復到50多桌的程度。7月以後也會陸續有活動在餐廳舉辦。

888海珍餐廳員工都戴著口罩。（記者張宏／攝影）
888海珍餐廳員工都戴著口罩。（記者張宏／攝影）

餐廳服務生李小姐表示，餐廳提供手套和口罩給員工，他們一天最少會更換兩個口罩。這樣做不僅保護自己，也保護客人。

上海灘餐廳也一直規定員工戴口罩，老闆鹿強表示，華人都比較小心，戴口罩已成習慣。來餐廳吃飯的客人也都很自覺，不吃飯就戴著口罩。現在餐廳生意恢復了七八成，周末和節日基本恢復到正常水平。雖然多數餐廳都在漲價，但是他們餐廳至少今年不打算漲價，因為已拿了政府紓困金，可抵消成本壓力，藉此回饋社會。

餐廳餐桌之間都保持一定距離，客人進入餐廳時也都戴著口罩。（記者張宏／攝影）
餐廳餐桌之間都保持一定距離，客人進入餐廳時也都戴著口罩。（記者張宏／攝影）

華人超市員工也都基本戴著口罩，在華人區的華資超市，多數客人都戴著口罩。在聖蓋博大華超市的廣播裡，還時不時提醒大家戴口罩和保持社交距離。客人孫小姐表示，口罩已成為臉的一部分，她已感受到口罩的好處，不僅遮陽，還能遮住痘痘，不用化妝，顯得臉小。

金融業者陸先生表示，辦公室員工都打了疫苗，所以大家隨意。但辦公桌和客人之間有隔離板，如果需要見客人，會為客人準備口罩和消毒產品。

口罩 華人超市 疫苗

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