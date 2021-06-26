加州暫停驅逐房客令 延長至9月30日

州長紐森和議會達成協講，加州暫停驅逐房客令延長至2021年9月30日。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）和州議會參眾兩會領袖25日宣布，提議「延長暫停驅逐房客令」（Eviction Moratorium Extension）至2021年9月30日，並且增加對加州租金 減免計劃的補償。

州政府和州議會兩會對AB 832達成三方協議，將當前的暫停驅逐房客令延長至2021年9月30日，並將確保加州迅速使用超過50億美元的聯邦租金援助，幫助加州的租戶和小房東 ，並保護弱勢家庭免遭驅逐出戶。

加州政府和議會新法律將避免欠租房客立即成為無家可歸者。（記者丁曙／攝影）

該協議通過加強現行法律擴大租金援助，其規定包括將逾期租金，以及租戶和房東的預期付款的補償增加到100%。此外，該法案通過優先考慮未滿足需求的市和縣，來確保租金援助資金留在加州，並且使用司法程序確保租戶和房東獲得租金援助。

州長紐森表示，加州正在從COVID-19中恢復過來，但大流行造成對經濟影響，且不成比例地影響著許多低收入的加州人、租戶和小房東；所以，他感謝州議會通過延長暫停驅逐房客的法案，保護低收入租戶並且為他們支付所欠房租和水電費。這一切都歸功於全國最大、最全面的租金援助計劃，他很期待收到該法案後立即簽署成為加州法律。