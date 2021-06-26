華裔民選官員協會長陳贊新卸任 方樹強贈法槌紀念

陳贊新（左二）獲方樹強（右二）頒贈「法槌」作紀念。左一為周柏華，右一為劉珝林。(美國華裔民選官員協會)

自去年新冠肺炎疫情以來，美國華裔 民選官員協會 (Chinese-American Elected Officials) 一直採用視訊方式舉行月會，直至本月中旬加州 及洛杉磯縣解除限制令後，該協會上周末終於恢復舉行面對面之月會；兩年任期屆滿的會長陳贊新 (Peter Chan) 獲候任會長方樹強 (Mike Fong) 頒贈「法槌」作紀念。

陳贊新於2019年6月接任美國華裔民選官員協會會長一職後，積極推動會務發展，他樂於與新當選之民選官員分享從政經驗。去年新冠疫情爆發後，加州政府頒佈居家令及各項防疫措施，陳贊新便將月會改為視訊方式舉行，使會務得以持續推動。

陳贊新表示，近年喜見華裔參政人數不斷增加，成功當選的新人輩出，為亞裔社區樹立良好的榜樣，可以激勵更多年青人投入從政、服務民眾的行列。

該協會候任會長方樹強表示，陳贊新過去兩年的服務成績有目共睹，提攜後進不落人後，實在值得加以表揚。他將以陳贊新為學習榜樣，在未來兩年任期內致力達到「承先啟後，繼往開來」的局面。

方樹強與該協會理事周柏華 (Andrew Chou)、劉珝林 (Stan Liu) 向陳贊新送上「法槌」作紀念。該協會新一職會長暨理事就職典禮將於8月6日下午5時30分在蒙特利公園市萬宜酒店 (Courtyard by Marriott) 舉行；新一屆領導團隊為會長方樹強，三位副會長胡張燕燕、周柏華及吳孟臻。