我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

畢業碰上疫情 視覺設計師王凱寧1年換3職步步高

記者王若然／洛杉磯報導
王凱寧和她的作品。（王凱寧提供）
王凱寧和她的作品。（王凱寧提供）

2020年對很多人來說是艱難的一年，不少人失去工作，留學生找工作也成了大難題。疫情摧毀了很多人的生活，卻擋不住努力的人前進的腳步。來自中國上海的留學生王凱寧（Kaining Wang）去年5月畢業，卻順利進入美國知名動畫公司Rick and Morty工作，現在她又將在臉書的VR遊戲團隊工作。畢業剛滿一年裡不斷轉換跑道，事業更上一層樓。

王凱寧說，去年畢業時正值疫情，連畢業設計、作品展示都改成線上舉辦。疫情給畢業找工作的她確實帶來挑戰。當時只有放平心態，盡所有努力，把自己做到最好，剩下的就讓老天來決定。

王凱寧從3、4月就開始投簡歷。與大多數畢業生一樣，她說，當時給不下50家公司發電子郵件。得到回覆的可能只有十幾家，而最後能拿到面試機會的只有個位數，最後成功應聘上的只有一兩家。

王凱寧說，她覺得很幸運，因為動畫行業其實受疫情影響沒有那麼大，很多時候可以在家工作。但對她來說，遠程與團隊協調剛開始是個挑戰，剛進入公司需要一個熟悉過程，她就列出清單，確保不會落下需要溝通的事情。

王凱寧在Rick and Morty公司工作幾個月後，進到華納兄弟動畫公司擔任視覺發展和背景填充一職。現在她又將進入臉書的VR遊戲團隊工作。對於未來規劃，她表示，現在只想好好學習業內流程，積攢經驗，未來想開自己的工作室。

王凱寧2014年來美留學讀本科，在有設計界「哈佛」之稱的羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）學習動畫。兩年後，她發現更喜歡遊戲、影視業的動畫設計，就轉學到巴沙迪那藝術中心（Pasadena Art Center）學習娛樂設計。

在美國學習和工作過程中，王凱寧逐漸變得願意表達、展示自己。她說，這一點很重要。很多華人都習慣悶聲做事，比較害羞，但國際生在美國找工作，要懂得表達才行。另外找工作時要有耐心，有的公司不會立刻就回覆。

王凱寧說，近年來在美國視覺藝術界有越來越多華人參與，這是好事情。這一行的種族也更多元化，每天都有新想法出來。她認為，國際生留學美國，最重要的是興趣。做自己喜歡的事情才會有源源不斷的動力。她當時出國時，也申請過綜合性大學，但是因為對動畫的熱愛，還是選擇了藝術專業的大學。父母剛開始也很不理解，但後來逐漸開始支持她。

王凱寧還曾獲得第59屆洛杉磯插畫師協會（Society of Illustrator of Los Angeles），年度插畫娛樂及視覺藝術專業銅獎。在「藝術影響」（Infected by Art）的徵集比賽中，她的作品也被收錄在年度最新一期書籍裡。

王凱寧把自己做到最好，剩下的就讓老天來決定。（王凱寧提供）
王凱寧把自己做到最好，剩下的就讓老天來決定。（王凱寧提供）

美國 疫情 華人

上一則

捐款送口罩 2華人團體回饋社區

下一則

7至7.5呎高巨浪 本周將襲南加海岸

延伸閱讀

雞米花配音成龍動畫新片 「許願神龍」收視亮眼

雞米花配音成龍動畫新片 「許願神龍」收視亮眼
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生意外溺斃
美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可

美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可
「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際

「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際
《真．三國無双》精采

《真．三國無双》精采
日本動畫真人秀 瘋迷美國人

日本動畫真人秀 瘋迷美國人

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
好市多多樣商品即將漲價。（記者陳開／攝影）

世說新聞／注意 好市多這8類商品確定要漲價

2021-06-23 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追