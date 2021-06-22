成功企業家解秘 世華創業講座教你白手起家

世界華人工商婦女企管協會南加州分會邀請尹集成和張祥華，解秘如何善用美國企業連鎖特色白手起家。（主辦單位提供）

如何從帶著數十元美金抵美的留學生，走到麥當勞 大王？如何從餐廳小弟，變成幾億身價的巨富？世界華人工商婦女企管協會南加州 分會，訂 6月 26日美西時間下午 2時，邀請APAPA 創辦人，被稱為麥當勞大王的尹集成，與 Pick Up Stix 和 Aseptic Solutions Founder 張祥華先生，為大家在線上現身說法， 解秘如何善用美國 的企業連鎖特色，白手起家，撐起一片天的步步辛酸與成果。

主辦單位指出，6月15日加州全面開放，生活恢復正常，疫後的經濟復原情況是大家最關注的議題，因此邀請兩位企業界的巨人，提供連鎖企業的第一手資訊。從他們的困苦環境開始娓娓道來個人的創業故事，為大家打氣，也為想創業者指出一條明路。兩位主講人最令人敬佩的是，事業成功後，分別投入不同的慈善義工領域，把成功所得，回饋社會。

活動若預先報名，可參加現場抽獎，中獎者有現金禮卡贈送。️凡參加歡樂大抽獎，必須在24小時之前註冊登記，逾期未註冊者不具抽獎資格。意者可上官網:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkceuqqzIqHNdwbwhjbbeExwPNf9n9y5ha

活動在Zoom舉行，活動標示號碼(Meeting ID)： 819 6225 9063；密碼(Passcode) :0626。