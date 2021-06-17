陸官兄弟情 由台到美61年未曾離散

另外四位30期以前的校友包括（右起）李德舜、許龍、吳琛元、及張衛中。（記者謝雨珊╱攝影）

為慶祝黃埔陸軍官校97周年校慶，南加州一家中餐館16日聚集60多位校友，在全面重啟的洛杉磯 舉辦校慶聯歡餐會。不少移民 洛杉磯的校友，排除萬難前往聚會，暢談往年在校趣事。在少年時期一起同甘共苦的官校同學，除了閒話家常，每人也相當珍惜過去吃喝拉撒睡都在一起的革命感情。

在參加餐會的校友中，曾任洛杉磯僑教中心主任、畢業於黃埔陸軍官校的張學海，與同期同學諸衛蜀的兄弟情維持長達61年。兩人緣分非常深，當年同日從台北搭著同班火車前往鳳山報到，兩人出社會後也曾在同家公司上班，擔任上下屬關係。在張學海為了僑委會在世界各地奔波時，兩人也經常電話保持聯繫，遠距離也拆不散兩人深厚的兄弟情誼。

畢業於黃埔陸軍官校的張學海（右），與同期同學諸衛蜀（左）的兄弟情維持長達61年。（記者謝雨珊╱攝影）

諸衛蜀移民洛杉磯40年，張學海近期也定居洛杉磯，兩人始終保持聯繫，退休後見面時間比以往多了更多，好感情羨煞眾人。張學海說，跟諸衛蜀的淵源起於在軍校同吃同睡，經常打鬧在一塊兒，這種感情相當難得。兩人並見證過彼此人生多場的重要時刻，包括畢業、追女孩、出社會、娶妻、變老等，是實錘鐵證的哥倆好。

餐會也聚集了五位30期以前的校友們。在洛杉磯相當資深的僑領高啟正，是30期校友，也是促進校友同聚的頭號聯繫人。許多校友都說是在高啟正舉辦的聚會場合下，再次在美國 重新相聚。

高啟正說，軍校與其他大學不太一樣，同學們每天都在同一時間做同樣的事情，吃飯睡覺都在一塊兒，同學們之間的感情比普通朋友還好還要緊密。不管間隔多久再相見，感情依舊。

另外四位30期以前的校友，包括李德舜（30期）、許龍（30期）、吳琛元（30期）、及張衛中（29期）。這幾位校友移民美國之後，在某場聚會場合再次相聚，很快就打成一片，聯繫次數比在台灣時更為頻繁。大夥們一邊吃飯一邊聊天，從少年聊到退伍，再從退伍聊人生，多數人都已是七老八十，不諱言送走了不少同學離開人間，因此都格外珍惜彼此聚會聊天的時光，大家都在用不同方式關懷著彼此。

其中最元老級的「學長」張衛中已有86歲，特別從蒙特利公園市住家獨自開車前往聚會場地。行動自如的張衛中對如今的中華民國有許多感觸，他認為自己有愧於國家，因為「現在的中華民國，國不像國，家不像家」，希望軍校學弟們堅守軍校秉持的精神。