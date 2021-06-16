自宅、汽車2年被盜3次 陳正治怒：治安每況愈下

陳正治停在自家門口的汽車被小偷搜刮後，警員到現場調查，採取指紋。（陳正治提供）

「有人吃了豹子膽，深夜打開我停在自家門口的小白車，進去搜刮財物，所幸車上沒什麼值錢物，小偷無功而返，不過我還是向洛縣警局核桃分局要求偵辦」。

羅蘭學區教委陳正治停放在自家門前的汽車 ，日前再次被人偷盜，這也是兩年當中他家的車第三次成為小偷犯罪目標。來美40年，陳正治感慨，世風日下，犯罪愈來愈囂張和頻繁，而加州 懲罰罪犯的法律也越來越寬鬆，讓當地社區治安越來越糟。

陳正治表示，這次汽車就停靠在自家門前信箱旁邊，從房内都看得見。日前下午回家時，發現自己的汽車後箱沒有關嚴，露出縫隙。仔細一看，汽車的窗戶雖然沒被打破，但門卻是開的，汽車內部已被翻的亂七八糟，零錢全部被拿走，十年前舊的GPS，Walkie talkie等全部不翼而飛，「所幸平常汽車就不放貴重物品，損失不大」，但他表示，小偷偷到自家門口，感覺非常不好。

偷到家門口 感覺很不好

陳正治上次汽車被偷是在2019年1月。停靠在自家門口的紅色Honda Civic一夜之間不翼而飛。雖然是輛舊車，但他還是報了警，並準備報告保險 公司要求終止汽車保險。保險公司卻告訴陳正治，可以先不要有動作，因為近年很多被盜的汽車過一段時間之後會失而復得。沒想到一個月之後，果然就接到警察電話，通知在羅蘭岡某處離他家不遠的地方發現了他的汽車。陳正治繳了100多元，將汽車從警方存車處領回。

他吃驚的發現丟失一個多月的汽車，竟然沒有損壞任何東西，汽車也完好無損，唯一讓人奇怪的是，任何鑰匙都能打開這輛汽車，只要一個硬物伸進鑰匙孔，汽車就啟動，開車變得非常方便。萬萬沒想到大約三個星期之後，停在陳正治家門口的這輛汽車再次被打開，翻得亂七八糟，所有零錢都清空，但小偷這次沒將汽車開走。這次偷盜後陳正治卻發現，其他的工具不再能打開汽車，只有原來的汽車鑰匙才管用。

後來行内人士告訴他，小偷們第一次偷車時，很可能使用一個小片工具放入鑰匙孔中，進去之後任何鑰匙就可以開動，相當於小偷帶了一把走到哪裏都用得上的萬能鑰匙。但上次作案後估計小偷忘記收回自己的「寶貝」，就被警察發現汽車且拖走還給主人，但小偷也不傻，重新找上門，取回自己的作案利器。

以前治安好 不用鐵窗

陳正治表示，他住在羅蘭岡治安優良區，40年沒有搬過家，「前30年，我常常向來自國外的朋友讚揚美國的治安，房子沒有圍牆，只有玻璃，不用鐵窗，很多人根本不裝警鈴」。

但最近十年，治安每況愈下，他家房子兩次被人破門而入偷盜，一次一輛多動能廂型車不翼而飛，一次汽車被盜失而復得又再次被盜，一次汽車被人打破玻璃窗被偷走音響，還有一次是汽車連續兩個月内被人兩度縱火，其中一次還是在學校的停車場，懷疑是有人吸毒之後發瘋縱火。

「回頭看，近年這些變化離不開加州法律的變化」，陳正治表示，加州三振法近年修正之後提高了門檻，使很多犯罪從輕處罰；加州第47號提案更是變本加厲，加州的法律越修越鬆，變相鼓勵犯罪。同時監獄大批犯人提前釋放，保釋金又降低，刑期減低；加上非法移民增加，遊民愈來愈多；加州教育以前是教導孩子遵紀守法，現在變成了教育的自由化，令社區治安每況愈下，著實令人擔憂。