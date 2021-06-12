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巴沙迪那 15日起有條件摘口罩

【巴沙迪那訊】
巴沙迪那將從6月15日起，有條件取消對完全接種疫苗民眾的口罩要求。（CBS）
巴沙迪那將從6月15日起，有條件取消對完全接種疫苗民眾的口罩要求。（CBS）

巴沙迪那將從6月15日（下星期二）起，取消對已完全接種疫苗民眾的口罩要求，但部分情況和一些特殊場合有例外。

巴沙迪那公共衛生局表示，根據加州和聯邦政府的口罩指南，已接種完整疫苗的人可以放棄口罩，除非公共交通場所，包括飛機、輪船、渡輪、火車、地鐵、公共汽車、出租車和與其它人的共乘車輛中；民眾仍然必須在交通樞紐，如航站樓、碼頭、火車和地鐵站戴口罩；在TK-12教室、兒童保育和青少年環境中；在醫療保健環境中，包括長期護理場所；在懲教場所；無家可歸者和緊急避難所以及避暑中心，還是需要戴口罩。

巴沙迪那公共衛生局表示，未接種疫苗的民眾仍將被要求在室內環境和企業中佩戴口罩，例如零售店、餐館、劇院、電影院以及會議和政府辦公室等場所，雇主將被要求遵守加州職業安全與健康管理局的預防標準。

巴沙迪那公共衛生局局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）博士表示，必須提醒的是，新冠病毒很容易在未接種疫苗的人群中傳播，在為6月15日加州全面重新開放以及大多數距離和容量限制取消做準備時，敦促每個人都接種疫苗。她表示，目前美國的三種疫苗都非常安全有效，這是保護自己和家人以及社區的最有力工具。

口罩 疫苗 加州

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