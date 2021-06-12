諾獎導師指導 王東睿研發癌症免疫療法

王東睿和布朗博士在分析實驗數據。（City of Hope提供）

希望城（City of Hope）國家癌症 中心生物科學研究所（Irell & Manella Graduate School of Biological Sciences）於11日舉行2020和2021屆聯合畢業典禮，33位畢業生中有一位中國留學生 王東睿（Dongrui Wang）獲頒生物科學博士學位。他用了五年半時間在嵌合抗原受體（CAR）T細胞療法領域內，透過改造患者的免疫細胞來殺死癌細胞 ，在諾貝爾獎導師指導下開發癌症免疫療法。

王東睿來自浙江杭州，畢業於上海復旦大學生命科學系，2014年進入希望城生物科學研究所留學深造。他說，「當時申請攻讀研究生學位，希望自己的研究可以使患者受益。在希望城學習，除了上課，還有機會參加與臨床合作者的聯合會議，看到實驗室臨床試驗中患者接受治療的過程。並非每個大學的研究生課程都能為學生提供這種真實的體驗。」

王東睿認為，希望城是一個很獨特的地方，能為學生提供非常好的教育訓練。這裡的指導思想就是利用科研成果改善臨床治療，為攻克癌症開發更有效的治療方式。他之前做的一個研究課題，現在利用之前的研究結果，在設計出一個臨床實驗方案。現在還是實驗階段，希望以後可以真正實際操作。

王東睿解釋，他的研究項目「癌症免疫療法」，主要利用病人自身的免疫細胞進行改造，再去攻克病人自身的癌細胞。其原理是，如果在人體內出現癌細胞，說明自身的免疫細胞沒有能夠識別癌細胞。他要做的就是讓免疫系統恢復功能，識別出癌細胞並且消滅掉。操作程序是從病人體內提取一些免疫細胞，進行改造和擴增，再輸回病人體內，用改造後的T細胞去治病。

王東睿回顧五年半學習時間，學會了對自己項目負責，培養了求知欲來製定自己的科研項目。他在布朗（Christine Brown）博士和福曼（Stephen Forman）博士等知名導師的指導下從事項目研究，目前他正在2018年諾貝爾生理學獎（Nobel Prize in Physiology）獲得者James P. Allison博士的指導下接受博士後培訓，開發免疫療法。

王東睿在布朗博士指導下做實驗。（City of Hope提供）

他說，癌症是一種毀滅性疾病，目前的治療手段只能適度控制病情，他們正在努力開發改善癌症患者狀況的新療法。Allison導師給予博士後研究生日常指導和學術自由，使學生們非常有信心，充分發揮自己對該專業領域的理解，能夠做自己想做的事情。

該生物科學研究所所長David Ann說，學生們非常努力獲得高級學位，研究所培訓他們成為未來的生物醫學領導者，他們的研究可以提供挽救患者生命的治療方法。自1994年成立以來，該生物科學研究所已有近200名學生畢業，目前校友們都在大學、研究機構以及製藥和生物技術公司任職。