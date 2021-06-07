我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「不付錢就斷電」冒充電力公司 詐騙電話大增

【洛杉磯訊】
騙子冒充電力公司員工，要求民眾通過移動支付應用程式付錢。（圖片由SCE提供）
騙子冒充電力公司員工，要求民眾通過移動支付應用程式付錢。（圖片由SCE提供）

Zelle、MoneyPak等行動支付服務及應用程式，成為冒充南加州愛迪生（SCE）電力公司員工的電話詐騙者所青睞的工具。愛迪生電力公司提醒民眾，該公司不接受透過第三方應用程式，及使用彈出式警告的一些應用程式進行帳單付款。

南加愛迪生電力公司在新聞稿中表示，因為新冠限制，來自杭廷頓公園的一名四年級老師Luz Deleon某日正在使用Zoom遠程上課，此時她接到冒充該電力公司的詐騙者電話。騙子稱她的電錶出了問題，除非她立即使用Zelle支付押金，否則她家將在30分鐘後斷電。

「我當時就慌了」，DeLeon說道，「我說：『別斷我的電！我需要怎麼做？』」因為就在幾個星期前，她在安排學生考試時，網際網路連線出現故障，她不想舊事重演。於是一名講西語的女子轉接了Deleon的電話，這名女子向她保證會退還這筆錢，但事已至此，他們要求Deleon馬上將錢直接轉給所謂的「SCE經理」，並逐步指導她如何使用Zelle向他們付了495元。

直到後來，Deleon的姐姐告訴她，「我覺得你被騙了」，Deleon這才聯絡SCE，確認電話是來自冒名詐騙者。

新冠安全準則讓許多南加人白天待在家，這為電話詐騙者創造更多機會。報稅季節收到的退稅，以及今年美國紓困計劃支付的刺激支票，亦令電話詐騙活動陡增。

與去年同期（約1300宗）相比，每月向SCE舉報的電話詐騙率增加30%以上（約1700宗）。今年截至目前為止，SCE客戶舉報的被詐騙金額超過26.4萬元，其中約34%的損失（約8.8萬元）是通過行動支付應用程式。

Zelle網路營運商的預警服務影響力關係主任Meghan Fintland表示，這些支付服務和應用程式「只能用來向您認識和信任的人匯款」Zelle已在其網站和視訊中推廣安全付款公眾教育活動。

「在任何時候只要有人說，『你要馬上付錢，』那就要提高警惕」，來自Murrieta的Darryl Turner如此說道。在真正的SCE技術人員升級他們的電錶的幾個星期後，一名自稱是SCE員工的詐騙者來電，表示Turners換新電錶拖欠了495元，如不付款，服務將被中斷。「來電者希望我們立即以Zelle付款」，Turner說。他們識破騙局後拒絕付款，並向SCE舉報此次來電。

遭遇過電費帳單詐騙的客戶，應撥打1-800-655-4555致電SCE，確認其付款狀態或舉報詐騙行為。他們亦可向SCE傳送電子郵件至[email protected]，或填寫SCE的線上欺詐表格。

詐騙 南加 帳單

上一則

南加婦女加油 莫名被一非裔暴打成重傷

下一則

迷幻藥合法化 民主黨毒害加州

延伸閱讀

冒充SCE員工 要求以行動支付程式付帳 實則行騙

冒充SCE員工 要求以行動支付程式付帳 實則行騙
愛迪生大都會獅會環保義工 打掃維護密郡公園

愛迪生大都會獅會環保義工 打掃維護密郡公園
僑委會青年志工培訓班開放報名

僑委會青年志工培訓班開放報名
疫期食物櫥櫃需求增 新州佛光會慷慨捐贈

疫期食物櫥櫃需求增 新州佛光會慷慨捐贈
愛迪生大都會獅子會改選 李嘉恩任會長

愛迪生大都會獅子會改選 李嘉恩任會長
華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）。（KTLA視頻截圖）

媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

2021-05-30 19:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光