「不付錢就斷電」冒充電力公司 詐騙電話大增

騙子冒充電力公司員工，要求民眾通過移動支付應用程式付錢。（圖片由SCE提供）

Zelle、MoneyPak等行動支付服務及應用程式，成為冒充南加 州愛迪生（SCE）電力公司員工的電話詐騙 者所青睞的工具。愛迪生電力公司提醒民眾，該公司不接受透過第三方應用程式，及使用彈出式警告的一些應用程式進行帳單 付款。

南加愛迪生電力公司在新聞稿中表示，因為新冠限制，來自杭廷頓公園的一名四年級老師Luz Deleon某日正在使用Zoom遠程上課，此時她接到冒充該電力公司的詐騙者電話。騙子稱她的電錶出了問題，除非她立即使用Zelle支付押金，否則她家將在30分鐘後斷電。

「我當時就慌了」，DeLeon說道，「我說：『別斷我的電！我需要怎麼做？』」因為就在幾個星期前，她在安排學生考試時，網際網路連線出現故障，她不想舊事重演。於是一名講西語的女子轉接了Deleon的電話，這名女子向她保證會退還這筆錢，但事已至此，他們要求Deleon馬上將錢直接轉給所謂的「SCE經理」，並逐步指導她如何使用Zelle向他們付了495元。

直到後來，Deleon的姐姐告訴她，「我覺得你被騙了」，Deleon這才聯絡SCE，確認電話是來自冒名詐騙者。

新冠安全準則讓許多南加人白天待在家，這為電話詐騙者創造更多機會。報稅季節收到的退稅，以及今年美國紓困計劃支付的刺激支票，亦令電話詐騙活動陡增。

與去年同期（約1300宗）相比，每月向SCE舉報的電話詐騙率增加30%以上（約1700宗）。今年截至目前為止，SCE客戶舉報的被詐騙金額超過26.4萬元，其中約34%的損失（約8.8萬元）是通過行動支付應用程式。

Zelle網路營運商的預警服務影響力關係主任Meghan Fintland表示，這些支付服務和應用程式「只能用來向您認識和信任的人匯款」Zelle已在其網站和視訊中推廣安全付款公眾教育活動。

「在任何時候只要有人說，『你要馬上付錢，』那就要提高警惕」，來自Murrieta的Darryl Turner如此說道。在真正的SCE技術人員升級他們的電錶的幾個星期後，一名自稱是SCE員工的詐騙者來電，表示Turners換新電錶拖欠了495元，如不付款，服務將被中斷。「來電者希望我們立即以Zelle付款」，Turner說。他們識破騙局後拒絕付款，並向SCE舉報此次來電。

遭遇過電費帳單詐騙的客戶，應撥打1-800-655-4555致電SCE，確認其付款狀態或舉報詐騙行為。他們亦可向SCE傳送電子郵件至[email protected]，或填寫SCE的線上欺詐表格。