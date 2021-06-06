南加鑽石吧獲1000萬補助 經濟重啓得強援

近年因各種重整和修繕工程，加上受疫情 影響，稅收嚴重下滑及收入吃緊的鑽石吧 市，最近喜獲聯邦1000萬元補助，不但彌補了疫情經濟受創空缺，還為城市多項交通和基礎建設提供金援。

鑽石吧日前收到聯邦2021／2022年度財政補助通知，從今年7月至明年7月，將撥給1000萬元，幫助鑽石吧重啓經濟。這個數字相當於鑽石吧去年稅收損失的三倍。受疫情拖累，鑽石吧2020／2021年度稅收較正常年份減少10%左右，相當於損失300萬元。

鑽石吧2021／2022財政年度預算 為2700萬元，除了800萬元左右用於警察和消防部門，城市其他預算儲備將近2000萬元，加上聯邦補助，意味著鑽石吧近年計畫修繕的地方道路和升級的基礎設施等等都有了著落。

在努力爭取開源的同時，鑽石吧市議會也在研究節流事宜，例如鑽石吧部分社區拉鋸多年的居民分擔社區景觀支出費用，重新開始討論。

鑽石吧市區分爲兩個部分。按照1989年的市議會決定，鑽石吧當時與洛杉磯縣政府簽訂協約，由鑽石吧市府出資，維護部分地區居民住宅後面的石山坡地。換言之，部分地區民宅本應自己維護的土地景觀，多年來一直由市府掏腰包。近年各種費用增加，維護費用不斷升高，目前鑽石吧市府每年平均爲此支出30萬元，在市府財政日益吃緊情況下，市府尋求居民共同分擔。據瞭解，如果該項支出轉由相關居民共同承擔後，每戶每年出資在200至300元之間。

鑽石吧市議會目前草擬了兩套方案，一是轉由住家分擔景觀維護費用，由居民自己想辦法或請人維護；二是仍然使用市府合約公司的服務，但費用改由居民承擔，該套方案的好處是市府的合同服務相對住家各自為陣支出的費用更加經濟實惠，每戶住家的年費會少一些。