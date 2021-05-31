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中文學校聯合會師資培訓 750人線上互動

【洛杉磯訊】
南加州奇諾岡市Ruben S. Ayala High School任教老師郭琳。（全美中文學校聯合總會提供）
南加州奇諾岡市Ruben S. Ayala High School任教老師郭琳。（全美中文學校聯合總會提供）

全美中文學校聯合總會日前舉辦線上師資培訓課程，邀請美國公立高中執教12年、在僑校中文學校有教書經驗的郭琳老師，主講「我是小作家─中文寫作教學及課堂活動」。以實際課堂經驗，變成22道可口的教學小茶點進行分享。當天會議吸引世界各地教師參與，報名人數在短短兩周高達750人，互動相當熱烈。

郭琳在南加州奇諾岡市Ruben S. Ayala高中任教，對於主題式教學設計與班級內差異化教學頗有心得。此次講座演講重點是如何在課堂中，啟發學生的學習動機，增進學生聽說讀寫能力全面性的培養。

郭琳以下午茶茶點的方式，分成了22項可口的教學小茶點跟與會老師分享討論，包括有趣的象形字、認識漢字的偏旁部首、時時帶進中國的文化、講解意思一目了然、動詞的魅力、疑問句的魅力、語法背後的邏輯、連接詞要多、句子金字塔遊戲、天天說／天天寫、故事接龍大字報、文化相關連的寫作、看短片說故事／寫故事等。

以上遊戲均可增進加強學生聽說讀寫的能力，內容中融合許多主題式教學、任務性教學及文化教學的內容。實用性及啟發性十足。若有興趣了解「我是小作家─中文寫作教學及課堂活動分享」，歡迎上ncacls.net 觀看當日線上PPT。

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