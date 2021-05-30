美退伍軍人紀念國殤日 中華旗隊受邀出席展英姿

美國退伍軍人協會29日上午在洛杉磯市El Rio State Park主辦國殤日紀念活動，首度邀請中華旗隊在場護送中華民國國旗、美國國旗進場。（記者謝雨珊／攝影）

美國退伍軍人協會29日上午在洛杉磯 市El Rio州立公園主辦國殤日紀念活動，首度邀請中華旗隊護送中華民國國旗和美國國旗進場。中華旗隊總監沈露茜也帶領大眾高唱美國國歌，促進台美友好關係。當天美國陸軍派兩架黑鷹直升機，以雷霆萬鈞之勢飛抵現場上空助威，將氣氛推向高潮。

影音來源：記者謝雨珊

中華旗隊八名隊員受邀出席國殤日紀念活動，沈露茜除了領唱美國國歌外，也受邀致詞介紹中華旗隊。她說，中華旗隊由一群中華民國退伍軍人所組成，但他們都已歸化成為美國公民 。台灣 及美國擁有相同的民主價值觀，未來應該繼續合作為民主自由努力。沈露茜將現場視頻發送給台灣親友，藉此告訴他們「台灣不孤獨」，台灣有美國朋友。

中華旗隊隊長許宗由表示，該隊與美國退伍軍人協會交流近十年，首次收到美國退伍軍人協會的主動邀請，這是一次互相交流難得的好機會。同時也代表中華旗隊深入主流的意義。沈露茜表示，在台海局勢持續緊張的時刻，中華民國國旗的出現，更彰顯民主自由體制的團結。

美國退伍軍人協會邀請多名過世軍人的遺屬分享心路歷程。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti)及多位市議員們也出席當天活動，頒授美國國會勳章給榮譽退伍軍人。