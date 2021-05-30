專訪阿罕布拉市長黃幼平：未來將限制城市高密度開發

黃幼平就任阿罕布拉市歷史上第二位華裔市長。（黃幼平提供）

阿罕布拉 （Alhambra）華裔 市議員黃幼平（Katherine Lee）24日宣誓就任市長，成為阿市歷史上第二位華裔市長。近日，黃幼平接受本報記者專訪，介紹她在未來九個月的市長任內，將一切以阿市居民為出發點，為居民盡職盡責服務。

阿罕布拉市近9萬人口，一半以上居民為亞裔 ，其次西語裔約37%，白人约8%。從小在阿市長大的黃幼平，對城市充滿感情，她說，「這是個多族裔聚居的城市，我希望任職市長期間，能進一步確保各族裔和平共處，保證文化的多樣性和居民的安居樂業。」

在全美各地仇恨亞裔事件頻發的大環境下，阿市至今沒有確認一起類似事件，「阿市是個非常安全的城市，但繼續維持社區安全，避免仇恨事件發生，需要大家團結一致。」對於仇恨亞裔事件，黃幼平認為大多是個人行為，「我希望大家明白仇恨不是整個族裔的問題，個人不能代表群體，不同族裔的人可以和平共處，互相尊重。」

為宣傳各族裔文化多樣性，黃幼平介紹說，阿市一直舉辦各類文化藝術活動，在她市長任內將繼續推動此類活動，「比如我們一直舉辦中國農曆春節活動，歡迎所有人參與，讓生活在這個城市的居民了解並接受不同文化，每個人都能享受多元文化的精華。」

曾在阿市教書多年的黃幼平認為，這個城市的各族裔都已習慣共處，「學校的老師學生也是多族裔，在阿市長大的每一個孩子，都非常習慣多元文化的共存。」最近阿市每個選區都獲得1萬元資金，黃幼平準備在自己負責的區展示街頭藝術作品，宣傳多族裔合作團結的精神，「我們正在商量，在街上創作雕塑、掛橫幅等作品。」

為保護城市居民的安全，降低犯罪率，黃幼平說她將繼續推動警民合作，鼓勵更多地建立鄰里守望相助組織，居民與警方隨時保持聯繫，報告各類犯罪事件以及交通安全。

黃幼平還提到，在她任職市長期間，將盡量限制城市高密度開發，限制高層建築，「阿市人口密集度越來越高，加州仍繼續要求建造更多的住房，作為市長，我擔心人口稠密會影響交通安全及生活品質。」

高層建築會讓許多人在一個地區密集居住，人口數量急劇增加，同時帶來更多交通隱患，「阿市目前交通已很緊張，越來越多的車輛讓行人更不安全。」黃幼平說，「阿市已發生多起行人過馬路被撞事件，90歲華裔老人曾告訴我，他被車撞後住院治療，大家都在擔心交通安全不敢過馬路。 」

黃幼平還指出，阿市一旦建造過多高樓，將影響居民的生活質量，看不到遠處的高山美景。她說，任職市長的目標，就是一切以阿市居民為出發點，多為居民做考慮。