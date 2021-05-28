加州全保端「1元健保」套餐 華埠中心免費幫忙申請

華埠服務中心為民眾免費申請加州全保。（美聯社）

加州 全保（Covered California）是加州政府讓私營保險 公司向民眾提供負擔得起的保險計劃，今年申請日期不但延長至11月底，還有多項優惠，很多民眾有資格申請到每月一元的健保計劃套餐。華埠服務中心（Chinatown Service Center）為民眾免費申請加州全保，只需提前打電話預約即可。

加州全保的保費 取決於申請人的年齡、家人年齡、家庭人口、年收入和居住地。加州全保分別有銅、銀、金和白金四個投保等級，供申請人挑選最合適的保險計劃。符合資格的申請人，可獲得加州和聯邦援助降低保費。

今年3月拜登總統簽署「美國救援計劃」，健保投入更多資金，加州全保也進行一連串改革，延長了申請時間至今年11月底，健保補助也有更多優惠。如果民眾2020報稅實際家庭收入比原先在續期時預估的要高，多拿的補助不需要退還。

其次，符合條件但沒有健康保險的民眾，可以在4月透過加州全保投保，有機會得到最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月一元的銀計劃福利。

另外，原本已經獲得加州全保計劃的用戶，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低119元。以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新法案下也可能合資格獲得補助。

華埠服務中心免費為民眾申請加州全保，有中文服務，電話預約，華埠辦公室電話213-808-1700，蒙特利公園市電話626-293-8733。