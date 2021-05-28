我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

加州全保端「1元健保」套餐 華埠中心免費幫忙申請

記者王若然／洛杉磯報導
華埠服務中心為民眾免費申請加州全保。（美聯社）
華埠服務中心為民眾免費申請加州全保。（美聯社）

加州全保（Covered California）是加州政府讓私營保險公司向民眾提供負擔得起的保險計劃，今年申請日期不但延長至11月底，還有多項優惠，很多民眾有資格申請到每月一元的健保計劃套餐。華埠服務中心（Chinatown Service Center）為民眾免費申請加州全保，只需提前打電話預約即可。

加州全保的保費取決於申請人的年齡、家人年齡、家庭人口、年收入和居住地。加州全保分別有銅、銀、金和白金四個投保等級，供申請人挑選最合適的保險計劃。符合資格的申請人，可獲得加州和聯邦援助降低保費。

今年3月拜登總統簽署「美國救援計劃」，健保投入更多資金，加州全保也進行一連串改革，延長了申請時間至今年11月底，健保補助也有更多優惠。如果民眾2020報稅實際家庭收入比原先在續期時預估的要高，多拿的補助不需要退還。

其次，符合條件但沒有健康保險的民眾，可以在4月透過加州全保投保，有機會得到最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月一元的銀計劃福利。

另外，原本已經獲得加州全保計劃的用戶，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低119元。以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新法案下也可能合資格獲得補助。

華埠服務中心免費為民眾申請加州全保，有中文服務，電話預約，華埠辦公室電話213-808-1700，蒙特利公園市電話626-293-8733。

加州 保費 保險

上一則

免疫系統缺陷 女大生打疫苗仍感染 醫師：不打更糟

下一則

環球影城迎客 戴口罩、量體溫 歡笑驚叫重現

延伸閱讀

加州全保更優惠 華埠中心免費為您申請

加州全保更優惠 華埠中心免費為您申請
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案
拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋

拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋
拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息

拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息
福斯：查新冠病毒喊停 國務院：報導不正確

福斯：查新冠病毒喊停 國務院：報導不正確

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打