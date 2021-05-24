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算總帳 罷免洛縣檢察長賈斯康

洛城新語

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon) 的連署已正式啟動，如果在10月27日前收集到57.9萬選民簽名，罷免投票可在2022年進行。

然而，賈斯康的發言人卻把這次罷免定調為，「洛杉磯少數保守派政客」的政治動作。如此解讀再次顯示了賈斯康傲慢自大的心態，罔顧人民對保障生命財產安全的最卑微要求，把司法正義變質為政治鬥爭。洛縣目前已有14個城市的市議會，表決通過對賈斯康的不信任案，這些市議員都是「少數保守派政客」嗎？

罷免賈斯康陣營，目前提出的主要罷免理由包括：第一，禁止檢察官對被告求處死刑；第二，嚴格限制檢察官對暴力凶殘手段的被告，使用加重刑期條款；第三，禁止嚴重暴力犯罪的未成年者，在成人法庭受審；第四，不尊重犯罪案件死者家屬；第五，把有多項前科的職業罪犯與暴力罪犯，視為初犯者對待；第六，禁止檢察官反對假釋犯提早出獄。.

其實，除了以上六大理由，罷免賈斯康更是為了「算總帳」。他正是2014年加州第47號提案(Proposition 47)的作者與主要推動者。這個惡名昭彰的提案，當年化名為「安全鄰里與學校法案」(Safe Neighborhoods and School Act)矇騙選民，真正的目的是讓偷盜價值在950元以下的罪犯免坐牢，並誇稱不把這些罪犯送進監牢裡，可省下上億元公帑。但結果是讓罪犯更放心大膽的作案，老百姓更擔驚受怕，而說好的節省億元經費根本是鬼扯。賈斯康必須要為此負責。

賈斯康日前應聖蓋博谷商業合作聯盟(San Gabriel Valley Economic Partnership)邀請，說明司法改革。他說，他下令提早釋放囚犯，是因為法院案件積壓嚴重，僅洛縣即有3000人等待服刑。但法院積案是因疫情無法開庭審理；而在47號提案保護傘之下，已有大批罪犯不用坐牢，卻還有3000人等待入獄，洛縣治安變好還是變壞，不言自明。

賈斯康又說，提前釋放犯人回到社區讓不少民眾感到擔心，但這些囚犯都是經過有關部門評估之後才釋放出獄，對社區安全的威脅可能性很低。但賈斯康一上任就下令，禁止手下的檢察官反對假釋犯提早出獄，所謂「有關部門評估之後才釋放出獄」，豈不是自打嘴巴！

賈斯康帶來的最大災難，是讓罪犯們清楚知道，即使在洛杉磯縣犯了案，多半不會坐牢；即使坐牢，也很可能提早被放出來，在有恃無恐之下，把洛縣營造成了罪犯的天堂。賈斯康真正關心的是罪犯的福祉，而不是百姓的生命財產安危，應該被罷免。

洛縣 洛杉磯 暴力犯罪

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