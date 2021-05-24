加州簡化換發Real ID 不用報稅證明 最快當天領

加州版的Real ID，右上方有熊與星號才是正版。(加州DMV官網)

加州 簡化民眾申請真實身分證(Real ID)手續，申請人不再需要提交報稅證明，而且申請手續簡化，最快可以當天取件。自2023年5月3日起，在美國 國內登機，須出示真實身分證或護照。

聯邦實施「真實身分證現代化法案」（REAL ID Modernization Act）後，加州車輛管理局(DMV )表示，換領加州版Real ID（真實身分證）將不再需要出示社會安全卡與W-2報稅證明，只需要報上社安碼(SSN)、身分證明，與兩份確實住在加州的紙本文件即可。加州居住文件相當容易取得，類似租賃合約、水電費通知單或雇用合約都可以。

最新法令規定，美國居民在登上國內航班、進入聯邦建築或軍事基地時，都必須出示Real ID、護照或其他聯邦許可文件。不過實施日期卻因為新冠疫情二度延期，包括2020年3月的一次，以及2021年的這次。原定今年10月1日開始執法的期限，因為疫情再度延後至2023年5月3日。

DMV局長戈登（Steve Gordon）表示，Real ID的換發流程不斷簡化，申請人現在甚至可以當天上傳資料，當天拿到新證。新制實施後，換證者只要事先將所需資料上傳，包括SSN、身分證明、加州居住證明，然後就能持確認碼與相關證件、文件的正本至DMV領取Real ID，所需時間甚至不到十分鐘。