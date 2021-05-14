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CIA是推手！寮國苗族來美 聚居佛瑞斯諾

編譯組／綜合報導 
配合中情局的苗人遭到共產黨迫害。（ABC）
配合中情局的苗人遭到共產黨迫害。（ABC）

位於中加州佛瑞斯諾市（Fresno）的苗族（Hmong）人口，是全美第二大苗族聚集地，人口達3.3萬，僅次於明尼蘇達州的明尼亞波里斯市。但很多人不知道，這批46年前主要來自寮國(Laos)的苗族，是因為美國中央情報局(CIA) 才會移民美國。

當年因「秘密戰爭」輾轉來美

越戰期間，中情局在寮國發動所謂「秘密戰爭」(Secret War)，苗族戰士組成的軍隊與中情局合作，在胡志明小徑等地與越共作戰。後來中情局撤寮國，「紅潮」席捲中南半島，共產黨開始迫害殘殺苗族，成千上萬寮國苗族逃到泰國難民營，其中90%後來獲准移民美國，並在佛瑞斯諾形成聚落。 

中加州佛瑞斯諾市有美國第二大的苗族社群。（ABC）
中加州佛瑞斯諾市有美國第二大的苗族社群。（ABC）

生根茁壯「在美國能做夢」

5月是美國的亞裔傳統月，ABC新聞專題「我們的美國」（Our America）報導，在佛瑞斯諾繼承Asia Supermarket的苗裔Cha Fong Lee說，當年在泰國難民營的生活苦悶至極，長輩都不知道該何去何從，最後大家都覺得，「好吧，去美國，至少那邊還有機會、能做夢」。 

Paula Cha任職於Fresno Interdenominational Refugee Ministries（FIRM）15年。她說，她跟父母在1970年代末期來到美國，當時可沒有FIRM這樣的移民扶助機構。但後來有了FIRM，許多接受過幫助的人都會回來看看，然後說他們還在做FIRM當初介紹的工作。Paula Cha說，這些故事讓她覺得身處這個社群真好。 

錦繡織品 傳遞苗族歷史

苗族婦女的傳統之一是錦繡織品 ，這在苗語還沒有文字前，是傳遞歷史的最重要工具。山川景色都被繡進綢緞裡，而且往往光采奪目。Culture through Cloth的老闆Pachia Vang說，他真心希望苗裔孩子都能從織品中瞭解歷史，知道因為他們的父母、祖父母，它們現在才能長在美國。 

苗族以織品記載歷史。（ABC）
苗族以織品記載歷史。（ABC）

回歸原名 苗人選上加州公職

回顧歷史，很多移居美國的苗人，為融入在地社群，將苗族名字改為英文拼音，但現在越來越多人選擇回歸原名。Blong Xiong擔任過兩屆佛瑞斯諾市議員，也是第一個選上加州公職的苗族。他說，許多美國人還不夠瞭解苗人，他之所以決定參選，就是要證明苗人一樣知書達禮、敢於發聲，也跟大家一樣地愛護這片土地。

全球估計約有1100萬以上苗族人，中國西南各省約940萬人、越南79萬人、寮國59萬人、美國26萬人。

佛瑞斯諾市第一位苗族市議員Blong Xiong。（Blong Xiong臉書）
佛瑞斯諾市第一位苗族市議員Blong Xiong。（Blong Xiong臉書）

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