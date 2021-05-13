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機師染疫 華航下旬飛台航班減半

記者張宏╱洛杉磯報導
中華航空十名機師染疫，後續影響持續。根據華航12日推出最新排班表顯示，華航北美航線5月下旬也無法恢復正常的航班飛行。（華航提供）
中華航空十名機師染疫，後續影響持續。根據華航12日推出最新排班表顯示，華航北美航線5月下旬也無法恢復正常的航班飛行。（華航提供）

中華航空十名機師染疫的後果繼續波及。根據華航12日推出的5月下旬排班表顯示，華航北美航線5月下旬也無法按照之前的航班飛行，尤其是洛杉磯飛桃園的航班至少取消了一半。不過目前顯示6月能夠恢復正常狀態且不影響安大略飛台北的航線復航。

華航美洲地區辦事處12日表示，目前洛杉磯飛台北的CI007在5月20日、22日和29日都維持正常，原先的18日、25日和27日及6月1日航班取消。6月顯示是正常航班狀態，恢復到每周二、四、六三班，還有6月10日及6月24日的安大略飛桃園的CI023航班。而舊金山飛台北及溫哥華飛台北５月都只有一班。建議旅客出發前，去華航官網查詢最新的航班動態，如有異動，以華航網站公告為準。

相比之下，長榮航空航班目前都沒有太大變化。長榮航空公司的客服12日表示，看來５月和６月的航班都是正常狀態，依然保持洛杉磯飛台北一周三班。目前還沒有接到變更航班的通知，不過疫情隨時都會有變化，也請旅客隨時關注航班變化。

面對機師相繼感染的情況，中華航空日前表示，將全力配合台灣中央流行疫情指揮中心執行「清零計畫」，空勤組員執勤後入境台灣皆嚴遵指揮中心要求的居家檢疫、自主健康管理及分階段採檢等規定，共同防範疫情擴散，並盡力維持航班調度，降低影響。

面對華航機師染疫，眾說紛紜。有民眾表示，這是華航管理不當導致，為什麼長榮航空就沒事？機師四處飛行，本來在疫情期間就屬於高危險人群，但是華航沒有加強對機師的管理和監督，導致現在那麼多飛機因為機師生病不能飛行，同時也給旅客出行帶來不便和風險。希望華航能藉機檢討，不再發生這麼大規模的機師染病的事件。

也有民眾擔心6月也會被波及，東區華人孫先生表示，他一直盼望著安大略飛桃園的航班復航，方便他回台灣，希望屆時不要再發生這樣的變數，每個人都增強自律，疫情才能真正好轉。

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